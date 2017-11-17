Almanya’da göçmen kökenli olmak dezavantaj

Almanya'nın Wiesbaden kentindeki Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan Uyum Göstergeleri Raporu, ülkede göçmen kökenli olan ve olmayanlar arasında eğitimde, iş piyasasında ve gelirde büyük farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Rapora ilişkin basın açıklamasında, ayrıca bu farklılıkların 2005 yılından beri değişmediğine dikkat çekildi.

Federal İstatistik Dairesi tarafından incelenen göstergelerden biri, gençler arasında herhangi bir okul diplomasına sahip olmayanların oranı. Rapora göre, 2005 yılından 2016'ya kadar istatistiklere bakıldığında, 18 ile 24 yaş arası göçmen olan ve olmayan gençler arasındaki farkın değişmediği gözlemleniyor.

Rapora göre, diploması olmayan göçmen kökenli gençlerin oranı 2005 yılında yüzde 10,6 olarak kaydedildi. 2011 yılında yüzde 8,3'e düşen bu oran, 2016'da yüzde 12'ye yükseldi.

Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasında bu artışa neden olarak, Almanya'ya gelen eğitim düzeyi düşük göçmenlerin sayısındaki artış gösterildi.

Göçmen kökenli olmayan gençler arasında herhangi bir okul diploması bulunmayanların oranı ise 2005-2016 arası yüzde 4 civarındaydı.

İş piyasasında durum

Raporda, Almanya'da söz konusu 11 yıl içinde işsizlik azalmış olsa bile istihdam alanında da göçmen kökenli olan ve olmayanlar arasında büyük farklılıklar gözlemleniyor.

15 ile 64 yaş arası işsizlik oranlarına bakıldığında, göçmen kökenli olmayanlar arasında 2005 yılında yaklaşık yüzde 10 olan işsizliğin 2016 yılında yüzde 3,4'e düştüğü görülüyor.

Göçmen kökenliler arasında ise 2005'te yaklaşık yüzde 18 olan işsizliğin 2016'da yüzde 7'ye gerilediği belirtiliyor.

Açıklamada, Almanya'da ekonomik konjonktürdeki olumlu gelişmelerden göçmen kökenlilerin de yararlandığı vurgulandı.

Ancak göçmen kökenliler arasında, çalışmalarına rağmen yoksulluk sınırında yaşayanların oranı göçmen kökenli olmayanlara göre daha yüksek. 2016 yılında göçmen kökenli olmayanlar arasında bu oran yüzde 6,2 olarak kaydedilirken, göçmen kökenliler arasında yüzde 13,6 olarak belirlendi.

Yüksek okul mezunları arasında fark yok

Federal İstatistik Dairesi'ne göre, yüksek okul diplomasına bakıldığında ise göçmen kökenli olan ve olmayanlar arasında pek farklılık bulunmuyor. Buna göre, yaşı 25 ile 34 arası göçmen kökenli olmayan kesimde, yüksek okul diplomasına sahip olanların oranı 11 yılda yüzde 17,6'dan 26,1'e yükseldi.

Aynı yaş grubunda, göçmen kökenli olmayanlar arasında yüksek okul diploması bulunanların oranı yüzde 13,9'dan 26,1'e yükseldi.

Federal İstatistik Dairesi tarafından incelenen göstergeler, Alman Federal Hükümeti'nin uyum raporunun bir parçasını oluşturuyor.

DW,JD/CÖ

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