Almanya'ya gitmek isteyen İranlı sığınmacı ağzı ve kulaklarını dikti!

Niğde'de oturan İranlı 48 yaşındaki sığınmacı Gholam Reza Shirdam, Almanya'daki eşi ve çocuklarının yanına gitmesine izin vermeyen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ni protesto etmek için ağız ve kulaklarını dikti. BM'nin müracaatlarına cevap vermediğini öne süren Shirdam, "Şekerli suyla besleniyorum. 20 gün içerisinde cevap vermezlerse gözlerimi de dikeceğim" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, İran rejiminden kaçarak 2009'da eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye geldiklerini belirten Gholam Reza Shirdam, BM tarafından resmi sığınmacı olarak kabul edildiklerini söyledi. Daha sonra eşi ve çocuklarının Almanya'ya kendisinin de göçler idaresi aracılığıyla Niğde'ye gönderildiğini ifade eden Shırdam, "Ankara'da Birleşmiş Milletlere (BM) gittim, orada benimle görüşme yaptılar. Ben BM'de resmi mülteci olarak kabul edildim. Birleşmiş Milletler'de beni başka bir ülkeye göndermek zorundadır. Ama 7 yıl oldu göndermiyorlar. Neden göndermediklerini bilmiyorum. Beni hiç arayıp sormadılar, yardım bile etmiyorlar" diye konuştu.

“Gözlerimi de dikeceğim”

Kale Mahallesi'nde kirası 200 lira olan bir evde kalan Gholam Reza Shırdam, resmi sığınmacı olarak başka ülkeye geçme hakkı olduğu için Almanya'ya gitmek amacıyla başvuruda bulunduğu, BM'nin 7 yıldır kendisine cevap vermediğini söyledi. Bunun üzerine BM'yi protesto etmek için ağzını ve kulaklarını diktiğini şekerli suyla beslendiğini ifade eden Shırdam, şunları söyledi:

"20 gün içerİsinde cevap vermezlerse gözlerimi de dikeceğim. 5 gündür yemek yemiyorum. Gözlerimi diktikten sonrada cevap gelmezse benim için bitti, ölüme doğru gidiyorum. Çalışamıyorum, bana bir yerden yardımda gelmiyor zaten ben her gün ölüyorum."