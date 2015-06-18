Almanya’da gıda israfı alarmı



Sivil toplum kuruluşu Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Berlin'de açıkladığı ‘'Büyük İsraf'' araştırmasının sonuçlarına göre Almanya'da her yıl 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu, Almanya çapında satın alınan toplam gıda miktarının üçte biri anlamına geliyor.

WWF Almanya Genel Direktörü Christoph Heinrich bu tabloya tepkisini ‘'Dünyada yaklaşık 1 milyar insan açlıkla mücadele ederken biz Almanlar saniyede tüketilebilir durumda olan 313 kilogram gıdayı çöpe atıyoruz'' sözleriyle ifade etti.

Öte yandan araştırma sonuçlarının açıklanmasından sonra çevre kuruluşları alarma geçerek federal hükümeti gıda israfı konusunda daha duyarlı olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırdı. WWF de federal hükümeti gıda israfını yarıya indirmek için bir eylem planı başlatmaya çağırdı. Çevreciler, özellikle büyük miktarlarda gıdanın tüketildiği yerlerde konunun üzerine gidilmesini talep ediyor.

Nitekim, uzmanlar bu israfın büyük bir bölümünün tedarik zincirlerinin daha etkili idare edilmesi, sürdürülebilir pazar stratejilerinin benimsenmesi ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesiyle engellenebileceğini savunuyor. WWF'ye göre, çöpe giden gıda miktarı oldukça basit metotlarla10 milyon ton kadar azaltılabilir.

Kuruluştan ziraat uzmanı Tanja Dräger de Teran ise, uygulanması gereken planın yalnızca tüketicilere değil, aynı zamanda perakende müşterilerine, yemekhane işletmecilerine ve gastronomiye yönelik olması gerektiğinin altını çizdi. Dräger De Teran, restoran, yemekhane ve kafeterya gibi yerlerde yapılan israfın bir milyon ton kadar azaltılabilir olduğuna dikkat çekti.