Almanya’da gerçekleşen Kudüs gösterilerinde İsrail bayrağı yakıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşen ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına karşı yapılan gösterilerde Yahudi soykırımı gerçekleşen ülkede İsrail bayrağı yakılması büyük tepki çekti. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas göstericilere Yahudi karşıtlığının Almanya’da yeri olmadığını söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan Maas “Her türlü anti-semitist eylem herkese yapılmış bir saldırıdır. Yahudi karşıtlığının toplumda bir daha asla herhangi bir yere sahip olmasına izin verilmemelidir” dedi.

ABD’nin Berlin’deki Büyükelçilik binası dışında toplanan yüzlerce gösterici Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs açıklamasını öfkeli bir şekilde protesto ederken bazı göstericiler İsrail bayraklarını ateşe verdi. Güvenlik güçlerinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre gösterilerde 10 kişi tutuklanırken, bu kişilere aralarında İsrail bayrağını yakmanın da olduğu 12 suçtan işlem başlatıldı.

Yahudi karşıtlığı ya da anti-semitizm Nazi döneminde gerçekleşen ve altı milyon Yahudinin hayatını kaybettiği Yahudi soykırımının üzerinden 70 yıl geçmesine rağmen halen çok hassas bir konu. Ayrıca Almanya kendisini İsrail’in en yakın müttefiklerinden biri olarak görüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Bild’e verdiği demeçte Trump’ın kararının eleştirilmesinin anlaşılabilecek bir durum olduğunu, fakat göstericilerin İsrail bayrağını yakarak Yahudilere karşı nefreti körüklemeye veya İsrail devletinin varoluşunu sorgulamaya hakkı olmadığını söyledi.

Gabriel “Bunu kim yaptıysa sadece İsrail’e değil Almanya Anayasası’na da karşı çıkmış anlamına gelir ve Almanya bunu hoşgörmeyecektir” dedi. Dışişleri Bakanı Almanya’da sadece barışçıl gösterilere izin verildiğinin de altını çizdi. (Fotoğraflı)