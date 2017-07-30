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Dünya

Almanya'da gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırgan kurtarılamadı

30 Temmuz 2017 14:13

Almanya'nın Konstanz şehrindeki bir gece kulübüne silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı da en az 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bu sabaha karşı saat 4.30 sıralarında Almanya’nın İsviçre’yesınır olan Konstanz kentinin sanayi bölgesinde ‘Grey Club’ gece kulübü ve diskoteğe makineli tüfekle saldıran 34 yaşındaki saldırgan olay yerinde çıkan çatışmada polis tarafından vuruldu.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırgan kurtarılamadı. Gece klübüne ateş açan saldırgan bir kişiyi öldürdü, üç kişi ağır olmak üzere çok sayıda hafif yaralı bulunuyor.

Polis gece klübü ve diskotekte artık bir tehlike olmadığını açıkladı. Araştırma çok yönlü devam ediyor.

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