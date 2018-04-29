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BBC Türkçe

Almanya'da gece kulübünde silahlı saldırı

Almanya'nın Konstanz kentinde, bir kişinin bir gece kulübünde gerçekleştirdiği saldırıda en az iki kişi öldü, üç kişi yaralandı. Saldırının nedeninin henüz belirlenemediği bildiriliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'nın Konstanz kentinde, bir gece kulübünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az iki kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Alman polisi, TSİ 04.30 sıralarında yaşanan saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Saldırgan, gece kulübünün dışında polisle girdiği çatışmada yaralanması ardından kaldırıldığı hastanede öldü.

Görgü tanıkları, saldırganı durdurmaya çalışan bir kapı görevlisinin vurulanlar arasında olduğunu belirtti.

Polisin açıklamasında, 'ziyaretçilerin dışarı kaçmayı ya da saklanmayı başardığı' belirtildi.

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