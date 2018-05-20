Almanya'da Galatasaray kutlaması

Temel ELCİVAN / DUİSBURG,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in son haftasında Göztepe\'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray\'ın Almanya\'da bulunan taraftarları sokağa döküldü.

Galatasaray\'ın Süper Lig\'deki 21\'inci şampiyonluğu, Türkiye\'de olduğu gibi yurdışında da coşku ile kutlandı. Göztepe galibiyeti ile gelen şampiyonluğun ardından Almanya\'da yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, arabalarına binerek sokaklara çıktı. Almanya\'nın Duisburg şehrinin Hambron semti Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlama adreslerinden biri oldu. Hambron\'un en işlek caddesi olarak bilinen B8, sarı-kırmızılı taraftarların kutlama yolu oldu. Şampiyonluk turları atan taraftarlar, daha sonra Hambron meydanında toplanarak şampiyonluk kutlamalarına burada devam etti. Ellerinde Galatasaray bayrakları ve üzerilerine giydikleri Galatasaray formaları ile şarkılar söyleyerek, şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam etti. Meşaleler de yakan taraftarlar, Galatasaray lehine tezahüratlarda bulundular. Galatasaray marşlarını söyleyerek caddeyi de trafiğe kapatan taraftarlara, Alman polisinin engel olmadığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sarı-kırmızılı tarafların kutlamaları

-Meşale yakmaları

-Tezahüratlar