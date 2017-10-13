Almanya'da feci kazada ölen Paula Yalman toprağa verildi

Mümin Karaca, Bad Vilbel, 13 Ekim,(DHA)- Almanya\'nin Hessen Eyaleti Butzbach kenti\'nde yaşanan korkunç trafik kazası sonucunda hayattan kopan Türk gencinden biri olan Paula Yalman (23) bugün Bad Vilbel’de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Paula Yalman için Bad Vilbel Die Maria Mutter Gottes Kilisesi\'ndeki törenin ardından Bad Vilbel Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Törene, ailesi yakınları ve dostları katıldı. Cenaze töreni sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Paula Yalman için ilk kilisede bir ayin düzenlendi.

Sevenleri yalnız bırakmadı

Törende; Süryani cemati mensupları, Paula Yalman\'ı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Ailesi’nin yanı sıra, Almanya dışındaki ülkelerden gelen eş ve dostları akrabaların çok sayıda arkadaşı ve sevenlerinin de katıldığı cenaze töreninde, kalabalık kiliseye sığmadı. Anne Şükriye baba Gebro ayakta durmakta zorlandı. Cenaze töreninin ardından din adamları önde, bandonun çaldığı dini müzikler eşliğinde kalabalık genç kızın tabutunu omuzlarda taşınırken, diğer sevenleri arkasından yürüdü. Paula Yalman\'ın törenine katılan yüzlerce kişi caddeye sığmadı. Yol boyunca törene katılan kalabalık zılgıt atarak dua ederek mezarlığa geldi.

Yalman, kilisede düzenenlenen törenin ardından Bad Vilbel Şehir Mezarlığı\'nda göz yaşları arasında defnedildi. Ardından 10 tane beyaz güvercin kafesin içinden gökyüzüne bırakıldı.

Paula Yalman ailesi kızlarını son yolcuğuna uğurladıktan sonra,Tören ardından, Yalman ailesi ve diğer yakınlarının taziyeleri kabul ederek, inançları gereği törene katılanlara yemek ikramında bulunuldu.