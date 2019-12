-ALMANYA'DA FAZIL SAY'A ÖVGÜ HAMBURG (A.A) - 27.09.2010 - Alman ''Berliner Morgenpost'' gazetesi, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ı Türk müziğinin Batı'daki en önemli elçisi olarak tanıttı. Say, gazeteye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı bir ülke olduğunu ve öyle de kalması gerektiğini vurgularken, ''Müziğimiz Alman avangardistler tarafından pek takdir edilmiyor, ancak neden Alman avangardistliğine bağlı olayım ki, ben bir Alman değilim. Biz ülkemizin hammadesi ile ilgileniyoruz, bu bizim kanımızda var'' şeklinde konuştu. Say, Türkiye'nin hammadesinin ''Kara Toprak'' adlı eserde gizli olduğunu, bu eserde Anadolu toprağının büyüsü, coşkusu ve hüznünün bir arada yaşandığını dile getirdi. Gazetenin haberinde, Say'ın, Türk kökenini inkar etmeden, Ulvi Cemal Erkin, Ahmed Adnan Saygın gibi ünlü Türk bestecilerini dünyaya tanıttığı ve piyano konçertolarıyla müziğin yönünü Boğaziçi'nden Batı'ya çevirdiği, bu yönüyle kültürlerarası diyaloğun dervişi ve ülkedeki gelişimin yeni bir yüzü olduğu belirtildi. Say, Türkiye'nin yüzyıllardan beri bir kültür ülkesi olduğunu ve bu kültürün doğu ruh ve zihniyetine hitap ettiğini ifade ederek, Batı'da dil farklılığından dolayı bir türkünün piyano konçertosu kadar etkili olamadığını söyledi. Türkiye'nin sadece Avrupa'da değil, yaşam tarzıyla kendi içinde de bölünmüş bir ülke olduğu ve bu farklılığın daha da büyüdüğü şeklindeki bir yorum üzerine de Say, ''Türkiye hem Batı, hem de bir Doğu ülkesi. Türkiye'de şu anda var olan sıcak tartışma da, Batılı yaşam biçimini benimsemiş insanların yaşam biçimlerini değiştirmek zorunda kalacağı korkusundan kaynaklanıyor'' iddiasında bulundu. Say ayrıca, 10 yaşındaki kızının başörtüsü takma ya da ateist olma konusunda ancak kendisinin karar verebileceğini ve bu konuda bir baskı yapmadığını belirterek, ancak bu baskının Türkiye'de daha da artmasından endişe duyduğunu ifade etti.