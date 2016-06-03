Almanya'da EURO 2016 öncesi terör korkusu



10 Haziran'da Fransa'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) öncesi korku büyük. Almanya'daki futbolseverler de endişeli. Çoğu Alman futbolsever, Berlin'de Brandenburg Kapısı gibi kamuya açık alanlarda kendi takımlarını desteklerken, muhtemelen rahatsızlık hissedecek. Geçen kasım ayında Paris'te Almanya-Fransa maçı oynanırken yaşananlar da hâlâ hafızalarda. Baden-Württemberg, Brandenburg ve Kuzey-Ren Vestfalya'da 3 Suriyelinin IŞİD'le bağlantılı oldukları ve Düsseldorf'ta saldırı düzenlemeyi planladıkları şüphesiyle gözaltına alınması da yaşananlara tuz biber ekti.

"Tehlike yüksek"

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, Almanya'daki terör tehlikesinin 'hâlâ çok yüksek' olduğunu açıkladı. Yetkili, EURO 2016 öncesinde eyaletler ile federal birimlerin bir güvenlik konsepti üzerinde çalıştığını belirtti. Yetkili, alınacak önlemlerin sadece 'İslamcılıkla' ilgili değil, 'fotbol fanatizmi ve holiganlar' ile de ilgili olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimroth, kamuya açık alanlarda yapılacak toplu gösterimlerde güvenliği yerel güvenlik güçlerinin sağlayacağını söyledi. Berlin'deki terörle mücadele merkezinde ise yerel güvenlik güçleri ile federal güvenlik güçlerinin bilgi alışverişinde bulunması bekleniyor.

Federal Başsavcı Peter Frank perşembe günü gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Frank, şüphelilere ve olası saldırı planlarına ilişkin ayrıntıların henüz belirginleşmediğini belirtti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimroth ise şüpheli kişilerin sayısına ilişkin bir açıklama yaptı. Dimroth'un verdiği bilgilere göre, Almanya'da terör saldırısı düzenleme tehlikesi arz eden 499 radikal İslamcı bulunuyor.

Düsseldorf: "Hayat durmamalı"

Öte yandan yetkililer 3 şüphelinin gözaltına alınmış olmasına karşın, tehlikenin geçtiğini söylemek için henüz 'erken' olduğu uyarısında bulunuyor. Federal Savcılık'ın terör saldırısı iddiası ile hakkında soruşturma başlattığı Suriyelilerin Almanya'ya sığınmacı olarak giriş yaptığı iddia ediliyor. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimroth, güvenlik birimlerinin ülkeye giriş yapanları 'büyük bir ciddiyetle' incelediğini belirtti. Bu yılın başından bu yana Almanya'ya giriş yapan sığınmacılar kayıt altına alınıyor.

Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel ise sakin olunması çağrısı yaptı. Kentin, özellikle bar ve restoranların bulunduğu tarihî şehir merkezinin saldırının hedefinde olduğu öne sürülmüştü. Belediye Başkanı Geisel, Alman 1. kanalı ARD'deki açıklamasında, Düsseldorf'taki 'kamusal hayatın' yaşananlardan yara almaması gerektiğini belirtti.