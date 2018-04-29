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BBC Türkçe

Almanya'da eşcinsel evlilik oylaması bugün

Almanya'da milletvekillerinin bugün eşcinsel evliliği yasallaştırmayı oylaması bekleniyor. Yasayla birlikle eşcinseller evlenmenin yanı sıra çocuk da evlat edinebilecek.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'da milletvekillerinin bugün eşcinsel evliliği yasallaştırmayı oylaması bekleniyor. Oylama, yıllardır eşcinsel evliliğe karşı çıkan Başbakan Angela Merkel'in geri adım atması sonucu gerçekleşecek.

Yasayla birlikle eşcinseller evlenmenin yanı sıra çocuk da evlat edinebilecek.

Günümüzde Almanya'da eşcinsellerin yalnızca medeni birliktelik kurma hakkı bulunuyor.

Oylama öncesi bir açıklama yapan Angela Merkel, milletvekillerini "vicdanlarını dinlemeye" davet etmişti.

Angela Merkel 2013'teki seçim kampanyasında eşcinsel evliliğe "çocuğun esenliği" açısından karşı çıktığını söylese de konunun kendisini zorladığını belirtmişti.

Merkel o tarihten 4 yıl sonra, 26 Haziran'da Brigitte adlı bir kadın dergisinin etkinliğinde konuşmuş ve diğer partilerin eşcinsel evliliğe destek verdiğini, bu konuda parlamentoda bir oylama yapılması gerektiğini söyleyerek Alman basınını şaşırtmıştı.

Merkel, fikirlerinin 8 çocuğa bakan lezbiyen bir çiftle tanışmasından sonra değiştiğini anlatmıştı.

Bugünkü oylamada tasarının yasalaşması bekleniyor. Ülkedeki bir ankete göre halkın yüzde 83'ü de eşcinsel evliliğin yasallaşmasını destekliyor.

Sosyal Demokratlar, Sol Parti ve Yeşiller eşcinsel evliliği destekliyor. Merkel, 24 Eylül'deki genel seçimden önce bu yasayı çıkararak rakiplerinin elindeki önemli bir kampanya kozunu kendi lehine çevirmiş olacak.

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