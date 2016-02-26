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Dünya

Almanya'da 'Ermeni soykırımı' önergesi mülteci krizinin konuşulacağı AB-Türkiye zirvesinin sonrasına ertelendi

Türkiye ile AB arasında mülteci sorununun ele alınacağı zirve 7 Mart'ta yapılacak

26 Şubat 2016 01:29

Yeşiller grubunun hazırladığı ve Almanya Parlamentosu'nda bu gün ele alınması öngörülen, 1915 olaylarının 'Ermeni soykırımı' olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin önergenin görüşmeleri ertelendi. Önerge, mülteci sorunun ele alınacağı 7 Mart'ta yapılacak Türkiye-AB zirvesinin sonrasında görüşülecek.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ahmet Yıldırım'ın haberine göre, Almanya’da Federal Parlamento bugün (Perşembe) 1915 olaylarının “soykırım” olup olmadığına dair Yeşiller grubunun önergesini görüşmesi beklenirken, parti önergeyi geri çekti.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, sığınmacı krizinin çözümüne dair AB-Türkiye ilişkilerinin etkileneceğini düşünen Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU, Yeşillerden önergenin daha sonra görüşülmesini istedi. Bunun üzerine CDU/CSU’dan konunun görüşüleceğine dair söz alan Yeşiller grubu, önergesini geri çekti.

Geçtiğimiz yıl 1915 olaylarının yüzüncü yılı nedeniyle parlamentoda yapılan görüşmelerde, o dönemde hayatını kaybeden Ermeniler anılmıştı. Federal Parlamento’da grubu bulunan tüm partilerin ortak bir metin üzerinde anlaşması için konu Dış İlişkiler ve İnsan Hakları Komisyonu’na gönderilmişti.

 

Nisan'da ele alınacak

 

Spiegel Online, hükümet ortaklarının önergenin zamanlamasından rahatsız olduklarını ve Türkiye ile ilişkilerin etkilenmesinden çekindiklerini yazdı.

Bu nedenle Yeşillerin önergesinin 7 Mart’ta yapılacak Türkiye-AB zirveden sonra ele alınacağına dikkat çekti. Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, önergenin Nisan ayı içerisinde ele alınacağını açıkladı.

Parlementodaki görüşmede SPD milletvekili Dieter Nietan, önergenin Türkiye-AB zirvesinden on gün önce görüşülmesinin kimseye fayda sağlamayacağını söyledi. CDU milletvekili Klaus Brähmig ise, Türkiye ile sığınmacı krizinin çözümüne ilişkin görüşmelerin Almanya’nın çıkarları açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

 

"Soykırım demişlerdi"

 

Konu geçen yıl 1915 olaylarının yüzüncü yılı nedeniyle Federal Parlemento’da gündemine gelmişti. Görüşmede Federal Parlamento Başkanı Norbert Lammert, yaşananları “soykırım” olarak nitelendirmişti. Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da aynı yönde açıklamalarda bulunmuştu.

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