Almanya'da Erdoğan'ın ziyareti öncesi DİTİB tartışması

Alman medyasına yansıyan haberlere göre, Alman iç istihbarat servisinin Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ni (DİTİB) izlemeyi gündemine alması tartışmaya yol açtı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi milletvekili Christoph de Vries, DİTİB'in anayasaya aykırı eğilimler gösterdiğini belirtti. De Vries, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, DİTİB'in Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından federal düzeyde izlenmesinin gündeme alınmasının iyi olduğunu söyledi. Eyaletlerin bu konuda aynı tutumu izlemesi gerektiğini belirten de Vries, DİTİB’in din özgürlüğü altında milliyetçi ve kökten dinci propaganda ile Almanya'da yaşayan Müslümanları etkilemeye çalıştığını savundu.

Alman meclisinin Sol Partili üyesi Sevim Dağdelen de “emniyet birimlerinin DİTİB konusunda uyarıda bulunmasının zamanının çok önceden geldiğini” belirterek, DİTİB'in "toplum için tehlikeli” olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması

Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ile Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) tarafından Perşembe günü yayınlanan haberde, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın DİTİB izlemeyi gündemine aldığı belirtilmişti.

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın eyalet yönetimlerine gönderdiği ve DİTİB hakkında bilgiler içeren, gizli olarak sınıflandırılmış bir dosyaya dayandırılan haberde, DİTİB'in "şüpheli durum” ya da "izleme nesnesi” olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağının inceleneceği iddia edilmişti.

Ancak Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, DİTİB’in Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesinin gündeme alındığına dair haberleri teyit edemeyeceğini söyledi. Berlin’deki olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan sözcü, incelemelerin öncelikle Anayasayı Koruma Teşkilatı bünyesinde yapılacağına işaret etti.

Sofuoğlu: Haberin zamanlaması şaşırtıcı

Almanya Türk Toplumu adlı derneğin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu ise DİTİB’in iç istihbarat servisi tarafından izlenmesinin gündeme gelmesinin “son gelişmeler nedeniyle şaşırtıcı olmadığını” söyledi. DİTİB'e bağlı bazı imamların Gülen yapılanmasına yakın olduğundan şüphe edilen kişiler hakkında Ankara'ya rapor gönderdiği yönündeki iddialar Almanya’da tepkiyle karşılanmıştı. Konuyla ilgili olarak dpa'nın sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, ancak DİTİB’in iç istihbarat servisi tarafından izlenmesinin gündeme alındığına ilişkin haberlerin zamanlamasının “şaşırtıcı olduğunu” söyledi. Sofuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretine kısa bir süre kala bu iddiaların medyaya yansımasının soru işaretleri yarattığını ifade etti. Sofuoğlu, "Bu konuda değerlendirme yapmak ve Alman kurumlarına olan güvenimi de kaybetmek istemiyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyareti kapsamında Köln’de DİTİB’e bağlı Merkez Camii’nin açılışını yapması bekleniyor.

Almanya’da DİTİB’e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor. Merkezi Köln’de bulunan DİTİB, resmi kayıtlarda bağımsız bir Alman derneği olarak geçiyor. Ancak DİTİB'in camilerinde görev yapan imamlar Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderiliyor.

dpa/JD,CÖ

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