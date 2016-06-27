Almanya’da Erdoğan’a suç duyurusu



Britta Eder ve Petra Dervishaj adlı iki Alman avukat, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında güneydoğu illerinde savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Eder ve Dervishaj suç duyurusunu Karlsruhe kentindeki Federal Başsavcılığa yaptıklarını belirtti.

Şikayet dilekçesinde Erdoğan'ın yanı sıra aynı gerekçelerle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, polis ve ordu yetkililerinin isimleri de bulunuyor.

Berlin'de pazartesi günü bir basın açıklaması yapan avukatlar, güneydoğu illerindeki operasyonlarda hayatını kaybeden iki kişinin yakınları ve bir HDP milletvekilini temsil ettiklerini belirtti. Suç duyurusuna Alman politikacılar ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.

"Ahlaki sorumluluk"

Suç duyurusu yapanlar arasında Sol Parti milletvekillerinden Andrej Hunko, Harald Weinberg ve Ulla Jelpke ve şarkı sözü yazarı Konstantin Wecker de yer alıyor. Merkezi Köln'de bulunan Uluslararası Hukuk ve Demokrasi Derneği MAF-DAD adlı örgüt de şikayetçi listesinde bulunuyor.

Avukatlar müvekkillerinin "Türkiye'deki sistematik savaş suçuna karşı suç duyurusunda bulunmayı ahlaki bir sorumluluk" olarak gördüklerine dikkat çekti.

Avukatlar, şikayet dilekçesinde ağırlıklı olarak Cizre'deki terörle mücadele operasyonları sırasında suç işlendiğini ve bunun görgü tanıklarının ifadeleri ile belgelendiğini savundu. Suç duyurusunda Cizre'de bodrum katlarında 178 kişinin öldürülmesine yer veriliyor. Bu kişilerin daha sonra yanmış bedenlerinin bulunduğuna da dilekçede dikkat çekiliyor.

Avukatlar, güvenlik güçlerinin bodrum katına sığınan insanları ateşe verdiği ya da insanlara ağır silahlarla ateş açıldığına dair şüpheler bulunduğunu da sözlerine ekledi.