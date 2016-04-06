Almanya'da Erdoğan şiirine hakaret soruşturması



Der Spiegel haber portalının haberine göre, Jan Böhmermann hakkındaki soruşturma, Böhmermann'ın programının yayınlandığı ZDF (Alman İkinci Televizyonu) kanalının merkezinin bulunduğu Mainz kentinde açıldı.

Başsavcı Andrea Keller, Der Spiegel'e soruşturmanın 'yabancı devletlerin temsilcileri veya organları hakkında hakaret' iddiasıyla başlatıldığını doğruladı. Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi, yabancı devlet adamlarına hakaret kapsamında 3 yıl hapis cezası öngörüyor. Savcılık, 20 kişinin suç duyurusunda bulunduğunu da bildirdi.

Erdoğan şikayetçi olacak mı?

Savcılık Sözcüsü, böyle bir durumda mağdurun, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetçi olması durumunda dava açılacağını söyledi. Sözcü, şu anda yürütülen işlemlerin 'delil temin etme' amacı taşıdığını belirtti. Ancak Der Tagesspiegel gazetesinin Federal Hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Türkiye şikayetçi olmayı düşünmüyor.

Alman komedyen ve sunucu Jan Böhmermann, "Neo Magazin Royale" adlı programında "Schmähkritik" (aşağılayıcı eleştiri) adlı şiiri okumuştu. ZDF kanalı söz konusu parodinin ZDF'in kalite ve mizah anlayışı ile bağdaşmadığı gerekçesiyle programı internetteki arşivinden çıkartmıştı. ZDF Program Direktörü Dr. Norbert Himmler, mizahın da bir sınırı olduğunu ve bu parodi ile bu sınırın aşıldığını belirtmişti. Himmler, Böhmermann ile görüşüp söz konusu bölümün yayından çıkarıldığını duyurmuştu.

Almanya Başbakanı Merkel de, konuya ilişkin açıklamasında şiirin "bilinçli olarak kırıcı bir metin" olduğu eleştirisinde bulunmuştu.