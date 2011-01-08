Almanya'da en çok Türk kızları intihar ediyor

T24- Almanya’da yaşayan Türk kızlarının çifte hayatını yazan dergi, en büyük sorunun baskı olduğunu belirtiyor. Kızların cinselliklerini yaşamadıklarını kaydeden Der Spiegel, evlenmeden önce ilişkiye girenlerin ‘fahişe’ damgası yediğini vurguluyor



Alman Der Spiegel dergisi son sayısında, Almanya’da yaşayan Türk kızlarının çifte hayatını yazdı. Ülkedeki en yüksek intihar oranlarının, Türk ailelerin genç kızları arasında görüldüğünü belirten dergi, bu saptamanın ardından bir hastanenin jinekologlara, psikologlara, öğretmenlere, kısaca bu kızların yolunun kesişebileceği kişilere onların intiharlarını engellemek için eğitim vermeye başladığını belirtiyor. Berlin’de yaşayan birçok Türk kızıyla konuşan dergi en büyük sorularının baskı olduğunu, görece modern ailelerde bile kızların en geç saat 20.00’de evde olmaları gerektiğini öne sürdü.

Dergiye göre Türk genç kızlar özellikle cinselliklerini yaşama konusunda sorun yaşıyor. İsmini vermeden konuşan bir kız sevgilisiyle birlikte olmak için umumi tuvalete 50 cent atıp erkek arkadaşıyla burada 20 dakika geçirdiğini söyledi. Türk kızlarından Sibel ise “Kızların tek özgür oldukları yer okul. Eve gittiğim zaman cep telefonumu sütyenime saklamak zorundayım. Çünkü ağabeyim erkeklerle konuşacağımı düşünerek cep telefonum olmasına izin vermiyor” diyor.







Bütün hayatı bir anda değişti



Dergi Gülay isimli bir genç kızın hikayesini ise şöyle aktarıyor: “Gülay daracık kotlar giyiyor, saçları açık ve uzun. Kendine güveniyor ve konuşurken insanların gözlerinin içine bakıyor. Karşıdan, başarılı entegrasyonun posteri gibi duruyor. İlk kez 5 yıl önce cinsel ilişkiye girince tüm hayatı değişmiş. Sürekli, bunun ailesi tarafından anlaşılacağından korkarak yaşamış. Erkek arkadaşları olması yasaklanan, evlenmeden önce ilişkiye girdiklerinde aileleri tarafından ‘fahişe’ olarak yaftalanan ve bu yüzden namus cinayetlerine kurban giden bu kızlar, kimi zaman da korkuları ve arada kalmışlıkları yüzünden intihar ediyorlar. Bazıları ise kızlık zarı ameliyatı için gereken 130 euro’yu biriktirerek bu ameliyatı olabiliyorlar.”