T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Almanya’da dosya paylaşımcılara müjde!

Ticari kaygı güdülmeyen dosya paylaşımlarında sınırlı da olsa serbesti tanıyan bir yargı kararı Almanya’daki paylaşımcıların yüzünü güldürecek.

16 Ağustos 2008 03:00

Son yıllarda Avrupa'da ve özellikle Almanya'da dosya paylaşımcıları zor zamanlardan geçiyor. Ülkede geçerli olan yasalara bakıldığında telif haklarını ihlal edenlerin ağır cezalarla karşı karşıya olduğu rahatça söylenebilir. Ancak ülke çapında çıkarılan yeni yasalar, ülke genelinde dosya paylaşımı konusunda yoğun bir tartışmanın başlayacağını gösteriyor.

Jetz.de sitesinde yer alan bir röportajda, Kuzey-Ren Vestfalya bölgesindeki savcıların telif hakları konusundaki düşüncesi şöyle: Dosya paylaşımı kişisel olarak yapılıyorsa, yani ticari kaygı güdülmüyorsa, bundan böyle artık yasa bu gibi durumlarda devreye girmeyecek.

Alman müzik endüstrisine karşı 500 kadar dosya paylaşımcısını şuan için müdafaa eden avukat Christian Solmecke'e göre, dosya paylaşımcılarının tespit edilmesinin kolay bir iş değil: "Aslında Almanya'da müzik endüstrisinin öğrenmek istediği IP adresinin arkasındaki gerçek adres, ancak bulunması gibi bir ihtimal söz konusu değil."

Diğer bir deyişle Solmecke, dosya paylaşımcılarına karşı yasal yollara gitmenin pek de kolay olmadığını, çünkü bu paylaşımda bulunan kişilerin gerçek adreslerini tespit edilmesinin zorluğuna dikkat çekti.

Aslında kişisel dosya paylaşımı ile ticari dosya paylaşımı arasındaki farkın yasalarda belirtilmesi gerekiyor. Cristian'ın bu konudaki düşüncesi ise şöyle: "Yasalara göre telif hakları konusunda zararın 3.000 Euro'nun altında çıkması durumunda herhangi bir inceleme başlatılması gerekmiyor. Yine aynı yasalara göre bir şarkının illegal olarak paylaşılmasının cezası 1 Euro olduğundan, en az 2.999 dosyanın paylaşılmasında bir sakınca yok."

Aynı şekilde ülke çapında bir filmi paylaşmanın zararı 15 Euro olduğundan, 200 kadar filmin de yine yasalara takılmadan paylaşılabilmesi mümkün.

Christian, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Aslında bu karar oldukça yeni ve savcıların bu yasaları takip etmesiyle ne gibi sonuçlarla karşılaşacağımızı doğrusu kestiremiyoruz."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24