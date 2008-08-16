Almanya’da dosya paylaşımcılara müjde!

Son yıllarda Avrupa'da ve özellikle Almanya'da dosya paylaşımcıları zor zamanlardan geçiyor. Ülkede geçerli olan yasalara bakıldığında telif haklarını ihlal edenlerin ağır cezalarla karşı karşıya olduğu rahatça söylenebilir. Ancak ülke çapında çıkarılan yeni yasalar, ülke genelinde dosya paylaşımı konusunda yoğun bir tartışmanın başlayacağını gösteriyor.



Jetz.de sitesinde yer alan bir röportajda, Kuzey-Ren Vestfalya bölgesindeki savcıların telif hakları konusundaki düşüncesi şöyle: Dosya paylaşımı kişisel olarak yapılıyorsa, yani ticari kaygı güdülmüyorsa, bundan böyle artık yasa bu gibi durumlarda devreye girmeyecek.



Alman müzik endüstrisine karşı 500 kadar dosya paylaşımcısını şuan için müdafaa eden avukat Christian Solmecke'e göre, dosya paylaşımcılarının tespit edilmesinin kolay bir iş değil: "Aslında Almanya'da müzik endüstrisinin öğrenmek istediği IP adresinin arkasındaki gerçek adres, ancak bulunması gibi bir ihtimal söz konusu değil."



Diğer bir deyişle Solmecke, dosya paylaşımcılarına karşı yasal yollara gitmenin pek de kolay olmadığını, çünkü bu paylaşımda bulunan kişilerin gerçek adreslerini tespit edilmesinin zorluğuna dikkat çekti.



Aslında kişisel dosya paylaşımı ile ticari dosya paylaşımı arasındaki farkın yasalarda belirtilmesi gerekiyor. Cristian'ın bu konudaki düşüncesi ise şöyle: "Yasalara göre telif hakları konusunda zararın 3.000 Euro'nun altında çıkması durumunda herhangi bir inceleme başlatılması gerekmiyor. Yine aynı yasalara göre bir şarkının illegal olarak paylaşılmasının cezası 1 Euro olduğundan, en az 2.999 dosyanın paylaşılmasında bir sakınca yok."



Aynı şekilde ülke çapında bir filmi paylaşmanın zararı 15 Euro olduğundan, 200 kadar filmin de yine yasalara takılmadan paylaşılabilmesi mümkün.



Christian, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Aslında bu karar oldukça yeni ve savcıların bu yasaları takip etmesiyle ne gibi sonuçlarla karşılaşacağımızı doğrusu kestiremiyoruz."

