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Sağlık

Almanya'da domuz gribi 2 can aldı

Almanya'nın Göttingen kentinde biri 3 yaşında bir kız çocuğu diğeri 51 yaşındaki bir erkek 2 kişi domuz gribinden öldü.

04 Ocak 2011 02:00

T24- Almanya'nın Göttingen kentinde biri 3 yaşında bir kız çocuğu diğeri 51 yaşındaki bir erkek. 2 kişi domuz gribinden öldü.


Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre, Almanya'da domuz gribi nedeniyle iki yeni ölüm vakası yaşandı. Aşağı Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanlığı, Göttingen kentinde 3 yaşında bir kız çocuğu ve 51 yaşındaki bir adamın ölüm sebeplerinin H1N1 virüsü olduğunu açıkladı. Hayvan yemlerinde bulunan dioksin maddesi nedeniyle Aşağı Saksonya Eyaleti'nde yaklaşık 1000 zirai tesis önlem amacıyla kapatıldı.


Berlin Robert Koch Enstitüsü ise olayın 2009 yılındaki domuz gribi salgınıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini açıkladı. 2009 yılındaki salgından farklı olarak artık H1N1 virüsüne karşı tek bir aşı bulunuyor. 2009 yılında iki farklı aşının bulunduğu salgında, 100 binin üzerinde kişi domuz gribine yakalanmıştı.

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