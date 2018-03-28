Almanya'da doğum oranı 43 yılın en yüksek seviyesinde

Almanya'da 2016 yılında gerçekleşen 792 binden fazla doğum oranı 43 sene önceki düzeye ulaştı.

Federal İstatistik Dairesi'nin 2016 yılına dair yayınladığı verilere göre Almanya'daki her bir kadın başına düşen ortalama bebek sayısı 1,59 olarak kaydedildi. Bu, 1973'ten bu yana Almanya'nın en yüksek doğum oranı olarak kayıtlara geçti.

Ortalama 1,59 doğum oranı ile Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ortalaması olan 1,6'a yaklaştı. AB'de en yüksek kadın başına düşen bebek ortalaması 1,92 ile Fransa'dayken, en düşük ortalama 1,34 bebek ile İtalya ile İspanya'da.

Almanya'nın doğusu ile batısı arasında fark var

Çarşamba günü yayınlanan Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2016 yılı içerisinde Almanya'da toplam 792 bin 131 bebek dünyaya geldi. Bu rakam bir önceki yıla göre 54 bin 556 daha fazla bebek veya bir yılda yüzde 7'lik bir artış anlamına geliyor.

2016'da 792 binin üzerinde doğumla en son 1996'da kaydedilen bebek sayısına da erişildi. Aynı zamanda yeni doğanların sayısında da art arda artış yaşanan beşinci yıl oldu.

Ancak 2016'da bebek sayısında yaşanan yüzde 7'lik artış Almanya içerisinde eşit bir şekilde dağılmış durumda değil. Almanya'nın batısında yer alan eyaletlerde bebek doğum oranı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 8 artarken, bu oran ülkenin doğusundaki eyaletlerde yüzde 4 civarında kaldı.

Türkler yabancı anneler kategorisinde ilk sırada

2016'da doğan bebeklerin yaklaşık 605 bini Alman bir anneden doğarken, yaklaşık 185 bin bebek ise yabancı bir anneden doğdu. Almanya'da doğum yapan yabancı annelerin başında 21 bin 800 bebekle Türk kadınlar gelirken, bunu 18 bin 500 ile Suriyeli kadınlar ve 11 bin 800 ile Polonyalı kadınlar takip etti.

Alman kadınların doğum yapma oranlarında da 2015 senesine göre 2016'da yüzde 3'lük bir artış yaşandı.

Federal İstatistik Dairesi'nin sözcüsü, bu durumu 30 ile 37 yaşlar arasındaki kadınların daha fazla çocuk sahibi olmalarıyla açıkladı. Sözcü, bu kadınların eğitim ve kariyer nedeniyle çocuk sahibi olmayı ertelediklerini ve önceki yıllara göre genç yaşlarında daha az çocuk sahibi olduklarını söyledi.

Federal İstatistik Dairesi ayrıca 2016 verilerinin neden bu kadar geç yayınlandığı ile ilgili de bir açıklama yaptı. Buna göre verileri irdelemek için kullanılan yeni bir yöntem, verilerin yayınlanmasını geciktirdi.

dpa,rtr/DÇÜ,ÖA

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