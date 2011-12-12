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Almanya'da dizi işi zor

“Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin Carolin’i Almanya’daki dizi oyuncularının yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi

12 Aralık 2011 02:00



T24-  “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin Carolin’i Wilma Elles, Almanya’daki dizi oyuncularının da yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi: “Dinlenerek çalışmak isteyen oyuncular varsa, onlara Almanya’da çalışmalarını tavsiye etmem.”



Hürriyet'in haberine göre, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Carolin karakterini canlandıran Alman oyuncu Wilma Elles, rolünü ‘fantastik’ bulduğunu söyledi: “Carolin çok ilginç bir karakter. Sürekli plan kuruyor. Mutluluğu yakalamaya çalışıyor. Ama hiç kimseye güvenmiyor. Hep şüphe ve korku içinde yaşıyor. Kendini korumak için çok değişik mekanizmalar yaratıp ilginç çözümler üretiyor. Carolin karakterini oynamak benim için çok fantastik. Çok karışık bir kişilik olduğu için, bir oyuncu için muhteşem bir karakter. Sürekli çok ilginç ve heyecanlı sahnelerle karşılaşıyoruz. Bana göre dizinin yazarı bir dahi.”


Farklı olduğumu anlıyorlar


Elles, sokakta aldığı tepkilerin zaman içinde değiştiğini de sözlerine ekledi: “Carolin, yuva yıkan bir kadın olduğu için insanlara çok sempatik gelmedi. Hatta bazen yaşananları gerçek hayatla karıştırıp çekim yapmak için izin vermek istemedikleri bile oldu. Ama bu durum zamanla değişti. Bizlerin sadece oyuncu olduğumuzu ve bir senaryoyu oynadığımızı artık anladılar. Onun için karşılaştığım insanlar güzel tepkiler veriyorlar. Zaten benimle biraz konuşunca, Carolin’den farklı olduğumu da hemen görüyorlar.”


Dizi oyunculuğunda yoğunluk normal


Almanya’da da çeşitli filmlerde rol alan Wilma Elles, her iki ülkede de oyuncuların yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade etti: “Dizi oyunculuğunda yoğunluk çok normal. Eğer dinlenerek çalışmak isteyen oyuncular varsa, onlara Almanya’da çalışmalarını da tavsiye etmem. Çünkü orada da çok zor şartlar ve uzun süreli çalışma saatleriyle karşılaşabiliyorsunuz.”



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