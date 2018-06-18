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BBC Türkçe

Almanya'da 'Dizelgate' Skandalı: Audi'nin CEO'su gözaltına alındı

Alman otomotiv şirketi Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, dizel araçların karbon emisyonlarının, hileli yazılımla olması gerekenden daha az gösterildiği yolundaki suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Stadler'in Çarşamba gününe kadar if

18 Haziran 2018 14:12

Alman otomotiv şirketi Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, dizel araçların karbon emisyonlarının, hileli yazılımla olması gerekenden daha az gösterildiği yolundaki suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Audi'nin sahibi olan Volkswagen şirketi, Stadler'in gözaltında olduğunu doğruladı.

Münih Savcılığı yetkilileri, Stadler'in skandalla ilgili kanıtları ortadan kaldırmaya çalışabileceği şüphesiyle harekete geçtiklerini söyledi.

Stadler'in Çarşamba gününe kadar ifadesinin alınacağı beirtiliyor.

Volkswagen'in geçtiğimiz hafta 1 milyar Euro ile cezalandırıldığı skandala Audi de karışmıştı.

Şirket geçen ay 60 bin adet A6 ve A7 modeli dizel aracın daha emisyon yazılımı sorunu olduğunu kabul etmişti.

Audi, skandal nedeniyle geçen yıl 850 bin aracı geri çağırmış, bunlardan çok azının modifikasyona ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kamuoyunda "Dizelgate" olarak bilinen skandal Eylül 2015'te patlak vermişti.

Volkswagen, ABD'de satılan 600 bin araca, emisyon testlerini geçmelerini sağlayacak cihazlar taktığını kabul etmişti.

Şirket dünya genelinde 11 milyon aracında egsoz gazı testlerinde hile yapan yazılım bulunduğunu duyurmuştu.

Araçların, çevreyi gösterilenden 40 kat daha fazla kirlettiği belirtiliyor.

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