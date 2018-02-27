Almanya'da 'dizel yasağı' uygulanabilecek

Almanya Federal İdari Mahkemesi yerel idari mahkemelere yapılan itirazları reddederek, Almanya genelinde geçerli kurallar olmadan da belediyelerin hava kirliliğini önlemek amacıyla dizel motorlu araçları trafikten men edebileceğini hükme bağladı. Mahkeme Avrupa Adalet Divanına, kararla ilgili başvuruda bulunulmasına gerek olmadığı belirtti.

Belediyeler Almanya'nın, nitrik oksit (NOx) değerlerinin Avrupa Birliği tarafından saptanan sınırları aşan 70'den fazla şehirde, sınırın üzerinde zehirli gaz salan eski dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasını yasaklayabilecek. Çevre koruma örgütleri tarafından açılan davada eyaletlerle belediyelerin federal yasa olmadan da motorlu araç trafiğine müdahale edip edemeyecekleri ele alınıyordu.

Federal İdari Mahkeme kararının açıklanmasından hemen sonra otomotiv şirketlerinin hisse senetleri değer kaybetti.

Sınırın üzerinde zehirli gaz salan 6 milyon dolayındaki dizel motorlu aracın mekanik modifikasyonunun 10 milyar Euro'ya mal olabileceği belirtiliyor. Çeşitli kentlerde dizel yasağı için mahkemeye başvuran Alman Çevre Yardım Örgütü (DUH) hava kirliliğinin önlenmesiyle ilgili planların yasal nitrik oksit üst sınırını kapsayacak şekilde değiştirilmesini talep ediyor.

400 bin kişinin erken ölümüne neden oluyor

Stuttgart ve Düsseldorf idari mahkemeleri hava kirliliğinin önlenmesi için trafiğe çıkma yasağının da uygulanabileceğine hükmetmiş, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden Württemberg eyalet hükümetleri ise motorlu araçları trafikten men etmenin eyaletlerin değil, federal devletin yetki alanına girdiği gerekçesiyle konuyu Federal İdari Mahkeme'ye taşımıştı. Üst mahkemenin karar gerekçesiyle yasağın orantılı kullanılması, acilen yürürlüğe konmaması ve sadece trafik yoğunluğunun fazla olup, nitrik oksit emisyonunun üst sınırı aştığı yerlerde uygulanması gerektiğine de yer verildi.

Avrupa Birliği şehirlerdeki aşırı nitrik oksit emisyonunun yılda 400 bin kişinin erken ölümüne sebebiyet verdiğini duyurmuştu. 2010 yılında yürürlüğe giren ve havadaki nitrik oksit miktarının metreküp başına 40 mikro gramı aşmaması şartını getiren üst sınır, egzoz zararlılarının azalma eğilimine girmesine rağmen sürekli ölçüm yapılan Almanya'nın 70 yerleşim merkezinde aşılıyor.

Üst sınırın aşıldığı tek ülke Almanya değil

Almanya'nın hava kirliliği ile mücadele önlemlerini yeterli bulmayan Avrupa Birliği Komisyonu federal hükümeti Avrupa Adalet Divanına şikâyet etme tehdidinde bulunmuştu. Hava kirliliğini önlemede AB tarafından belirlenen sınırları tutturamayan ülkeler arasında Büyük Britanya, Fransa, İtalya, İspanya, Romanya, Macaristan, Çekya ve Slovakya da bulunuyor.

DW, Reuters/AG, GY

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