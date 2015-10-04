Almanya’da diplomamı nasıl tanıtırım?



Almanya, son yıllarda yaşlanan nüfusuna paralel olarak ekonomik gücünü sürdürmeye yönelik göç politikalarına ağırlık veriyor. Federal Eğitim Bakanlığı ve Federal Meslek Eğitim Enstitüsü, Almanya'da Denklik adlı internet sitesi üzerinden yabancı diplomaların tanınması ile ilgili yasal yenilikleri ve izlenecek yolları tanıtıyor. Aralarında Türkçenin de bulunduğu farklı dillerdeki internet sitesi, kalifiye işgücünü Almanya'ya kazandırmayı hedefliyor.

Federal Meslek Eğitim Enstitüsü'nden Almanya'da Denklik sitesinin halkla ilişkiler ve basın danışmanı Johanna Elsässer, sitenin Türkçe kullanıcıları için izlenecek yolları şu sözlerle anlatıyor:

“2012 Nisanı'nda Yabancı Diplomaların Tanınması Yasası ile birlikte hizmete geçen sitemiz önce İngilizce ve Almanca olarak başladı. 2014 yılında Türkçe sitemiz hayata geçti. Kullanıcılar www.anerkennung-in-deutschland.de internet sitesindeki dil kısmında Türkçeyi seçerek, denklikle ilgili Türkçe bilgilendirme sayfamıza geçebilirler. Ardından buradaki denklik bulucuya mesleklerini ve çalışmak istedikleri şehirleri yazarak izlemeleri gereken yolları ve başvurmaları gereken kurumları öğrenebilirler. Potalımızda 1500 sorumlu kurum ve yaklaşık 1200 meslek profili yer almaktadır.“

Sağlık ve teknik alanlarında kolaylaştırmalara gidildi

Danışman Johanna Elsässer, sitenin ihtiyaçlara göre sürekli yenilendiği belirterek, sağlık sektörü çalışanlarının mesleki denklikleri ile ilgili önemli kolaylaştırmalara gidildiğini ifade ediyor. Danışman, özellikle Türkiye'de tıp diploması sahiplerinin 2012 öncesi Almanya'da mesleklerini yapma şansları hiç yokken yeni düzenlemelerle bu alanda artık istihdam edildiklerini söylüyor:

"Hukuki olarak 2012 yılından itibaren denklik konusunda pek çok kolaylaştırmaya gidildi. Örneğin Türkiye gibi ülkelerden artık meslek eğitimi diplomaları için de denklik başvurusu yapılabiliyor. Otomotiv ve makine alanları bu konuda öncelikli alanlar "diyen Elsässer sözlerini şöyle sürdürüyor: " Sağlık sektörü çalışanları için yapılan yeni düzenlemelerle de üçüncü dünya ülkelerinden gelen doktorlar ve hemşireler de artık Almanya'da çalışma hakkı kazanabiliyorlar. Söz konusu uygulama, geçmişte hemen hemen imkânsızdı. Bu, ülkemizdeki ilgili sektör için büyük ilerlemedir."

‘Bürokrasi de kolaylaştırmanın bir parçası olmalı’

Türkiye'de tıp öğrenimi gören ve Almanya'da diplomasına denklik alarak çalışmaya başlayan Cemile Opitz, Almanya'daki bilgilendirme kurumlarının iyi çalıştığını ancak sadece düzenlemelerin yetmediğini belirtiyor. Opitz, bürokrasideki personelin de, bu konudaki kolaylaştırmanın bir parçası olması gerektiğine dikkat çekiyor. Türk kökenli doktor, Almanya'daki denklik sürecinin kendisini zorladığını ifade ederek, Türkiye'den Almanya'ya gelecek doktorlara şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Türkiye'den gelecek kişiler öncelikle İngilizceleri varsa İngilizcelerini geliştirsinler. İlla ki Almancalarının yüzde yüz iyi olması gerekmiyor, İngilizce de burada son derece geçerli bir dil. Beraberinde sadece yüksek okul değil, bir ihtisas yapmalarını tavsiye ederim, özellikle meslektaşlarıma. Bu, onların daha kolay yol almalarını sağlayacaktır. Ve tabii ihtisasla ilgili belgelerini iyi toplamaları gerekiyor. O zaman işler biraz daha kolaylaşıyor."

Önyargılara karşı doğru bilgilendirme

2005 yılında Almanya'ya gelen ve Türkiye'de makine teknisyenliği eğitimi gören Murat Eren, Türkiye'deki mesleklerin Almanya'daki kabulünün zor olduğu önyargısının doğru bilgilendirme ile aşılabileceğini anlatıyor:

"Eğitim aldığım alanın Almanya'da tanınmadığından yola çıkarak, burada farklı işlerde çalıştım. 2013'te işsiz kalınca, iş bulma kurumuna başvurdum. Oradan Türkiye'de eğitim aldığım alanda çalışma imkânım olabileceğini söylediler. Araştırdım, Eğitim Bakanlığı'nın bilgilendirmelerinden de istifade ettim. Ticaret ve Sanayi odası vasıtasıyla beş aylık bir kursa katıldım; ardından kalfalık ve ustalık belgemi alarak, kendi işimi yapmaya başladım."

‘Türkiye en ilgili ülkelerden biri'

Federal Meslek Eğitim Enstitüsü'nden Johanna Elsässer, Türk internet kullanıcılarının Almanya'daki denklik konusuna büyük ilgi gösterdiğinin altını çiziyor. Elsässer, Türkiye'nin bilgi almak için siteyi en çok ziyaret eden beş ülkeden biri olduğunu kaydediyor. Danışman, bu nedenle Türkiye-Almanya arasında bilgilendirme etkinliklerinin yapıldığını, 10-19 Ekim tarihleri arasında da Ankara'da Alman Büyükelçiliği himayesinde bir eğitim fuarı düzenleneceğini ifade ediyor.