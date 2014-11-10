Almanya’da dev sağlık taraması



Almanya tarihinin en büyük sağlık taraması başladı. Almanya'nın dörtbir yanından 200 bin kadın ve erkeğin katıldığı dev bilimsel araştırmada toplumda yaygın kronik hastalıklar mercek altına alınacak. Federal Araştırma Bakanı Johanna Wanka'nın pazartesi günü Essen kentinde başlattığı projenin 2042 yılına kadar sürmesi planlanıyor.

Araştırma kapsamında federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin de katkısıyla kanser, demans (bunama), depresyon, diyabet, kalp-damar hastalıkları gibi alanlarda risk faktörleri ve hastalığın nedenleri mercek altına alınacak. Nationale Kohorte (Ulusal Kohortlar) adı verilen araştırma kapsamında 20 ila 69 yaşlarındaki 200 bin kadın ve erkek tesadüfi olarak seçilecek.

Katılımcılara kapsamlı muayene

Araştırmada yer almayı kabul eden kişiler ülke çapında 18 araştırma merkezinden birine gidip ilk muayeneyi yaptıracak. Bu merkezlerde DNA ve kan testleri yapılacak, katılımcılara içinde yaşadıkları koşullarla ilgili sorular sorulacak, akciğer ile kalp-damar fonksiyonları test edilecek. Katılımcıların beşte biri ek olarak manyetik rezonans tomografisine sokulacak. Dört yıl sonra muayeneler tekrar edilecek ve ilk verilerle karşılaştırılacak.

Araştırmacılar bu projeyle, hastalıkların oluşumuda hangi faktörlerin etkili olabildiği, köken ve statü gibi faktörlerin sağlığı nasıl etkilediği gibi sorulara yanıt bulmayı hedefliyor. Helmholtz Alman Araştırma Merkezleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Otmar Wiestler, araştırmanın risklerin erkenden görülmesine ve erken teşhis metotlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirterek, “Toplumda yaygın hastalıkların neredeyse tümü günümüzde ancak iş işten geçtiğinde teşhis edilebiliyor” dedi.

Araştırmanın on yıllık finansmanı ise şimdiden sağlanmış durumda. Federal hükümet, eyaletler ve Helmholtz Birliği toplam 210 bin euro, araştırma kuruluşları da 60 milyon euro ile katkı sağlayacak.