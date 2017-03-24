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Deutsche Welle

Almanya'da derneklerden 'Hayır' için imza kampanyası

"Türkiye’de Demokrasinin Ortadan Kaldırılmasına Hayır" başlıklı kampanya ilk günde 6 binden fazla imzaya ulaştı

24 Mart 2017 00:34

Almanya’da Daha Fazla Demokrasi (Mehr Demokratie e.V.) ve Almanya Türk Toplumu dernekleri, siyaset ve sanat camiasının ünlü isimleriyle birlikte 23 Mart Çarşamba günü anayasa referandumuna karşı bir imza kampanyası başlattı. Referandumda 'Hayır' oyu kullanılması çağrısında bulunan kampanya, akşam saatlerine kadar 6 binin üzerinde imzaya ulaştı. İmza kampanyası, Türkiye'de referandumun yapılacağı 16 Nisan tarihine kadar sürecek.

Kampanyaya imza atan isimler arasında Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Sol Parti’nin Federal Meclis Milletvekili Sevim Dağdelen, Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu da bulunuyor. Yazar Seyran Ateş ve Berlin Alevi Toplumu Başkan Vekili Numan Emre de imza atan isimler arasında.

 

"Demokrasiyi kurtarmak için son şans"

 

Kampanya açıklamasında "Kim hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını, ifade, basın ve toplanma özgürlüğünü kurtarmak istiyorsa oyu sadece 'Hayır' olabilir" ifadelerine yer veriliyor. Türkiye’de OHAL uygulamasının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada 'adil oy kullanma koşullarının söz konusu olmadığı ve referandumun Türkiye’de demokrasiyi kurtarmak için son bir şans' olduğu vurgulanarak, "Türkiye’de demokrasinin ortadan kaldırılmasına seyirci kalmak istemiyoruz" denildi.

Açıklamada Türkiye’de açık bir tartışma ortamı arayan ve zor koşullar altında hoşgörü, hukuk devleti ve demokrasi için çaba gösteren herkesle dayanışma içerisinde olunduğu bildirildi.

Kampanyayı başlatanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, parlamento ve yargının yetkilerini kısıtlayarak, gücün iktidar sahibinin elinde toplanmasını istemekle suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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