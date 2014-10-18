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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da demiryollarındaki grev hayatı felç etti

Alman demiryollarında çalışan makinistlerin dün başlattığı 50 saatlik iş bırakma eylemi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

18 Ekim 2014 18:57

İşverenin maaş zammı önerisini yetersiz bulan Tren Makinistleri Sendikası (GDL),
Almanya genelinde yük ve yolcu tren seferlerini durdurma kararı almıştı.

Dördüncü kez uyarı grevine çıktıklarını hatırlatan GDL Başkanı Claus Weselsky,
Alman Demiryolları İşletmesi (DB) yönetiminin toplu sözleşme masasındaki tavrını
eleştirmişti.

GDL, üyelerinin maaşlarına yüzde 5 zam, ayrıca haftalık çalışma süresinde 2 saat
kesintiye gidilmesini talep ediyor. 

GDL, işveren tarafından sunulan yeni bir öneriyi reddetti. Sendika yönetimi, "Pazartesi
sabah 04:00'e kadar trenler çalışmayacak" açıklamasında bulundu.  

Almanya'nın 7 ayrı eyaletinde dün okullar sonbahar tatiline girdi. Kuzey Ren-Vestfalya
ve Thüringen eyaletlerinde ise tatil sona erdi. DB sözcüsü Achim Stauß, çocuklarıyla
yola çıkan milyonlarca kişinin mağdur olmaması için olağanüstü önlemlerin alındığını
söyledi. DB Yönetim Kurulu Üyesi Ulrich Weber, grevin maliyetinin milyonlarca
euroyu bulacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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