Almanya'da demiryollarındaki grev hayatı felç etti

İşverenin maaş zammı önerisini yetersiz bulan Tren Makinistleri Sendikası (GDL),

Almanya genelinde yük ve yolcu tren seferlerini durdurma kararı almıştı.

Dördüncü kez uyarı grevine çıktıklarını hatırlatan GDL Başkanı Claus Weselsky,

Alman Demiryolları İşletmesi (DB) yönetiminin toplu sözleşme masasındaki tavrını

eleştirmişti.

GDL, üyelerinin maaşlarına yüzde 5 zam, ayrıca haftalık çalışma süresinde 2 saat

kesintiye gidilmesini talep ediyor.

GDL, işveren tarafından sunulan yeni bir öneriyi reddetti. Sendika yönetimi, "Pazartesi

sabah 04:00'e kadar trenler çalışmayacak" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın 7 ayrı eyaletinde dün okullar sonbahar tatiline girdi. Kuzey Ren-Vestfalya

ve Thüringen eyaletlerinde ise tatil sona erdi. DB sözcüsü Achim Stauß, çocuklarıyla

yola çıkan milyonlarca kişinin mağdur olmaması için olağanüstü önlemlerin alındığını

söyledi. DB Yönetim Kurulu Üyesi Ulrich Weber, grevin maliyetinin milyonlarca

euroyu bulacağını tahmin ettiklerini söyledi.