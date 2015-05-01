Almanya'da demiryollarında toplu sözleşme çıkmaza girdi



Alman Demiryolları İşletmesi (Deutsche Bahn) toplu sözleşme görüşmelerinin yeni turunda ücretlerde yüzde 4,7'lik artış teklif etti. İki kademede yürürlüğe girmesi beklenen zam, Tren Makinistleri Sendikası'nı (GDL) tatmin etmedi. Sendika, web sitesi üzerinden "uzun süreli yeni iş bırakma eylemleri düzenlenebileceği" uyarısında bulundu.

10 aydır süren anlaşmazlıkta 7 grev düzenlendi

Sendikanın geçen hafta düzenlediği iş bırakma eylemi 43 saat sürmüş, yük ve yolcu taşımacılığı grevden etkilenmişti. Alman Demiryolları İşletmesi grevin her üç tren seferinden birinin iptal edilmesine yol açtığını duyurmuş, GDL Başkanı Claus Weselsky ise anlaşmazlıktan işveren tarafının sorumlu olduğunu açıklamıştı.

GDL yaklaşık 10 aydır devam eden anlaşmazlık boyunca toplam yedi kez greve gitti. Kasım ayında 100 saat sürecek bir greve başlayan sendika, 60 saat sonra grevi sona erdirmişti.