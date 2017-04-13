Almanya'da dans yasağı tartışmaları alevlendi

Hristiyanlıkta İsa Peygamber'in çarmıha gerildiği gün olduğuna inanılan Paskalya öncesindeki cuma günü (Karfreitag) uygulanan dans yasağıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Ülkedeki çeşitli gruplar, ülke çapında tatil olan günde uygulanan yasağın kaldırılması ya da yumuşatılmasıyla ilgili taleplerini dile getirdi.

Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği yöneticisi Gerd Landsberg, Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada devletin insanlara "nasıl kutlama yapacaklarını ya da nasıl yaşayacaklarını dikte etmemesi" gerektiğini savundu. "Kapalı alanda düzenlenecek bir dans etkinliğinin cuma gününün sakinliğini bozamayacağını" belirten Landsberg, "Konu, Hristiyanlara Karfreitag'ı sükunet içerisinde geçirme imkanının, başkalarının yaşam tarzına müdahale edilmeden tanınmasıdır. Devlet insanlara nasıl yaşayacaklarını, nasıl eğleneceklerini dayatamaz. Bölgesel farklılıklar daha fazla göz önünde bulundurulmalı" dedi.

"Yasa geçen yüzyıla ait"

Sol Parti Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatından Ralf Michalowsky ise, "geçen yüzyıldan kalma" dans yasağının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Münsterli hukukçu Fabian Wittreck ise, uygulanan dans yasağıyla ilgili gelecekte daha fazla istisnai kuralın yürürlüğe gireceğini düşündüğünü belirtti. Wittreck, "Toplumdaki dini çeşitlilik büyüdükçe, istisnai izinlere duyulan ihtiyaç da artıyor" dedi.

Pek çok eyalet yumuşattı

Almanya'da mevcut dans yasağıyla ilgili kamusal tartışmalar yeni değil. Alman Anayasa Mahkemesi, Kasım 2016'da Almanya'nın Bavyera eyaletinde uygulanan katı yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Görülen dava sonucunda, uygulanan genel yasağın "orantısız" olduğu ve "istisnaların da mevcut olması gerektiği” hükmüne varılmıştı.

Almanya'da dans yasağıyla ilgili düzenleme eyaletten eyalete değişiyor. Bugüne dek birçok eyalet dans yasağıyla ilgili düzenlemeleri yumuşatma yoluna gitmişti.

Hristiyan inancında, İsa Peygamber'in söz konusu cuma günü çar mıha gerildikten sonra, pazar günü dirildiğine inanılıyor. Paskalya Yortusu, Hristiyanlık'ta en önemli bayram olarak kabul ediliyor.

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