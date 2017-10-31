Almanya’da Cumhuriyet coşkusu devam ediyor

Levent Gündüz / Karlsruhe, 31 Ekim (DHA) - Cumhuriyet Bayramın 94. yıldönümü Almanya’nın Karlsruhe kentine yakın Ettlingen’de günü kutlandı. Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol’un verdiği resepsiyon’a çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı.

Program 20 kişilik Mannheim Müzisyenler Derneğin Türk Sanat Müzik Korosu sanatçıları Türk ve Alman milli marşlarının okumasıyla açıldı. Karlsruhe Konsolosu Mebşure Taşkın davetlilere hoşgeldiniz konuşması yaptı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Başkonsolos Cem Örnekol, konsolosluk çalışanları ve davetlileriyle sohbet ederek Cumhuriyet Bayramın önemine değindi. Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağının yemekleri ve kanepeler ikram edildi. Türk sanat müziğinin unutulmaz, sevilen eserlerini başarıyla yorumlayan Mannheim Müzisyenler Derneği sanatçılarına davetliler tarafından alkışlarla teşekkür edildi.

Görüntü dökümü

- Başkonsolos Cem Örnekol ve konsolos çalışanları misafirlerini ağırlıyor

- Mannheim Müzisyenler Derneği Korosu, milli marşlar, davetliler

- Konsolos Mebşure Taşkın’ın konuşması

- Başkonsolos Cem Örnekol’un mesaj konuşması

- Türk Sanat Müziğin unutulmaz eserleri seslendiriliyor