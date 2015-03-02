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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da çocuk pornosu davası kapandı

Sosyal Demokrat Parti (SPD ) eski Milletvekili Sebastian Edathy hakkında çocuk pornografisi bulundurduğu iddiasıyla açılan dava düştü. Hatasını kabul eden Edathy, 5 bin euro para cezasıyla kurtuldu.

02 Mart 2015 15:20

Almanya'da, eski SPD milletvekili Sebastian Edathy hakkında internetten "çocuk pornografisi" içeren görüntüler indirdiği gerekçesiyle açılan dava Aşağı Saksonya'daki Verden Eyalet Mahkemesi'nde görüldü.

Edathy, avukatı aracılığıyla açıklamada bulundu. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Sebastian Edathy, "Bir hata yaptığımı anlaşmış durumdayım, üzgünüm" dedi. Savcılık, davanın düşmesi için 45 yaşındaki Edathy'den bu doğrultuda bir açıklama yapmasını talep ediyordu.

Sabıkalı kabul edilmeyecek

Verden Eyalet Mahkemesi Başkanı Jürgen Seifert, uzlaşma doğrultusunda davanın kapandığını, 5 bin euro para cezasına çarptırılan sanığın sabıkalı olarak kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Sebastian Edathy olayı Alman siyasetinde yankı yaratmıştı. Edathy ile ilgili iddiaların güvenlik güçlerince soruşturulduğu dönemde içişleri bakanlığı görevinde bulunan Hans-Peter Friedrich tarım bakanlığından istifa etmiş, Edathy'i uyaran yetkililer ve siyasetçiler gündeme gelmişti. Edathy ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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