Almanya'da çıplak çocuk görüntülerinin satışına yasak talebi

Alman Çocuk Koruma Birliği Başkanı Heinz Hilgers, çıplak çocuk görüntülerini alan ya da satan kişilerin cezalandırılması için ilgili yasalarda değişikliğe gidilmesini istedi.

"Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesine konuşan Hilgers, "Çocukların onuru dokunulmazdır. Çıplak görüntülerin pazarlanıp satılması insanlık onurunun ağır ihlâlidir. Çocukların rızası alınmamaktadır. Bu, bir sınırın aşılmasıdır" ifadelerini kullandı.

'Çocuk pornosuyla aynı seviyede olmasın'

Çıplak çocuk görüntülerine verilecek cezanın çocuk pornosuyla aynı seviyede olmaması gerektiğini vurgulayan Heinz Hilgers, "Sahilde, anne-babaları tarafından görüntülenen çocuklar gibi günlük hayatın bir parçasına dönüşen davranışların cezai yaptırımlar dışında tutulmasına dikkat edilmelidir" dedi.

Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings, çıplak çocuk görüntülerinin para karşılığı satışının yasaklanması ihtimalini gözden geçirdiklerini söyledi. "Rheinische Post" gazetesine konuşan Krings, "Porno niteliği taşımasa da, özellikle dünya geneline yayıldıklarında çıplak görüntüler de çocuk ruhuna zarar verebilir" dedi.

Cezai yaptırım talebi

Saarland Eyaleti Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Edathy olayının tozu-dumanı dağıldığında, para karşılığında çıplak çocuk görüntüleri edinilmesi ve bunun cezai yaptırıma bağlanması konusunu tartışmak zorundayız" dedi.

Hakkında çocuk pornografisi iddiasıyla soruşturma başlatılan Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Sebastian Edathy'nin ev ve bürosunda polis arama yapmış, iddialar bir bakanın istifasıyla sonuçlanan siyasi gelişmelere yol açmıştı.