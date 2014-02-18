T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da çıplak çocuk görüntülerinin satışına yasak talebi

Politikacı Sebastian Edathy hakkında ortaya atılan çocuk pornosu iddiaları, Alman kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Alman Çocuk Koruma Birliği, çıplak çocuk görüntüsü ticaretinin yasaklanmasını talep etti.

18 Şubat 2014 13:37

Alman Çocuk Koruma Birliği Başkanı Heinz Hilgers, çıplak çocuk görüntülerini alan ya da satan kişilerin cezalandırılması için ilgili yasalarda değişikliğe gidilmesini istedi.

"Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesine konuşan Hilgers, "Çocukların onuru dokunulmazdır. Çıplak görüntülerin pazarlanıp satılması insanlık onurunun ağır ihlâlidir. Çocukların rızası alınmamaktadır. Bu, bir sınırın aşılmasıdır" ifadelerini kullandı.

'Çocuk pornosuyla aynı seviyede olmasın'

Çıplak çocuk görüntülerine verilecek cezanın çocuk pornosuyla aynı seviyede olmaması gerektiğini vurgulayan Heinz Hilgers, "Sahilde, anne-babaları tarafından görüntülenen çocuklar gibi günlük hayatın bir parçasına dönüşen davranışların cezai yaptırımlar dışında tutulmasına dikkat edilmelidir" dedi.

Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings, çıplak çocuk görüntülerinin para karşılığı satışının yasaklanması ihtimalini gözden geçirdiklerini söyledi. "Rheinische Post" gazetesine konuşan Krings, "Porno niteliği taşımasa da, özellikle dünya geneline yayıldıklarında çıplak görüntüler de çocuk ruhuna zarar verebilir" dedi.

Cezai yaptırım talebi

Saarland Eyaleti Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Edathy olayının tozu-dumanı dağıldığında, para karşılığında çıplak çocuk görüntüleri edinilmesi ve bunun cezai yaptırıma bağlanması konusunu tartışmak zorundayız" dedi.

Hakkında çocuk pornografisi iddiasıyla soruşturma başlatılan Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Sebastian Edathy'nin ev ve bürosunda polis arama yapmış, iddialar bir bakanın istifasıyla sonuçlanan siyasi gelişmelere yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Politikacı Sebastian EdathyAlmanKoruma BirliğiKoruma Birliği Başkanı Heinz HilgersStadt-Anzeiger34;HilgersHeinz HilgersBakanlığı Müsteşarı Günter KringsPost34;KringsSaarlandEyaleti Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24