Almanya'da cinsel suçlar yasası ağırlaştırıldı



Almanya'da cinsel suçlara yönelik ceza yasasında artık 'Hayır, hayır demektir' prensibi geçerli olacak. Federal Meclis'te kabul edilen yeni sertleştirilmiş yasa ile kurbanın kendisini aktif şekilde koruyamadığı tüm cinsel şiddet vakaları tecavüz kapsamında cezalandırılacak. Yasa, kurbanın mimik ve sözlü ifadeyle cinsel eylemi istemediğini belirtmesi durumunda da artık uygulanacak.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland, Almanya'da kabul edilen, 'Hayır hayır demektir' yasasından dolayı memnuniyet duyduklarını açıkladı. Jagland, bu sayede Almanya'da kadınlara yönelik cinsel şiddet vakalarının Avrupa normlarına uygun hale getirildiğine dikkat çekti. Jagland, İstanbul Sözleşmesi'nin Avrupa'daki hükümetlere çok daha fazla sorumluluk getirdiğine dikkat çekti. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, sadece fiziksel cinsel şiddet vakalarında değil, kurbanın karşı çıktığı halde gerçekleşen tüm cinsel şiddet vakalarının da tecavüz kapsamına alınması yükümlülüğünü getirdiğini ifade etti.

Avrupa'nın kadınları şiddetten korumak amacıyla, kapsamlı önlemler içeren sözleşmesi 2011 Mayıs ayında İstanbul'da imzaya açıldı. Bu nedenle de İstanbul Sözleşmesi adını taşıyor. Sözleşme, gerekli imza sayısına ulaşmasıyla 2014 Ağustos ayında yürürlüğe girdi. Sözleşme, kadına yönelik tüm şiddeti cezaya bağlıyor. Sözleşmeyi imzalayan ülkeler, kurbanları korumak ve destek sağlamakla da yükümlü. Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete karşı çalışmalar yürüten bir uzman heyeti (GREVIO) sözleşmenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesini denetlemekle sorumlu.

Avrupa Konseyi'nin 47 üyesi içinde Ermenistan, Azerbaycan, Lichtenstein ve Rusya hariç tüm ülkeler tarafından imzalandı. 22 ülke anlaşmayı onayladı. 20 Avrupa Konseyi ülkesi ise sözleşmeyi imzalayarak, onayladıklarını açıkladı. Türkiye de anlaşmaya 2011 yılında imza attı ve mecliste onayladı.