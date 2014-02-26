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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da 'cihatçı' alarmı

Almanya'da güvenlik güçleri Suriye'de savaşıp dönen İslamcı militanlara karşı alarma geçti.

26 Şubat 2014 15:07


Alman güvenlik yetkilileri Suriye'deki çatışmalardan dönen İslamcı sayısını 12 olarak bildirdi. Silah ve patlayıcı eğitimi alan, ideolojik olarak daha da radikalleşen bu kişilerin eylemler düzenleyebileceği belirtiliyor.

Suriye'den dönen militanların "İslamcı çevrelerde cephe deneyimine sahip kahramanlar" statüsünde değerlendirildiklerine dikkat çeken Alman güvenlik yetkilileri, "sözkonusu kişilerin Almanya'daki İslamcı çevrelerin daha da radikalleşip aktif hale gelmelerine neden olabileceği" uyarısında bulunuyor.

Yüzde 22'si Türk asıllı

Alman güvenlik yetkililerinin verilerine göre, Suriye'de 2011 Mart ayında çatışmaların başlamasından bu yana, Almanya'da yaşayan 300 civarında İslamcı Suriye'ye gitti. İslamcıların ağırlıkla Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtikleri ihtimali üzerinde duruluyor. Sözkonusu İslamcılardan yüzde 38'inin Arap, yüzde 22'sinin ise Türk asıllı olduğu belirtiliyor. Geri kalan yüzde 10'luk kısmın sonradan Müslümanlığı seçen Almanlardan oluşması, güvenlik çevrelerince "göreceli olarak yüksek bir oran" ifadesiyle değerlendiriliyor.

Güvenlik yetkilileri, Suriye'de iç savaşın İslamcıların daha da radikalleşebileceği uyarısında bulunuyor. Her ay 5 ilâ 10 kişinin Suriye'deki çatışmalara katılmak üzere Almanya'dan ayrıldığına dikkat çekiliyor. Almanya'daki radikal Selefi çevresinin yaklaşık 5 bin 500 kişiye ulaştığına dikkat çeken güvenlik çevreleri, "Suriye için militan devşirme potansiyelinin yüksekliğine" işaret ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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