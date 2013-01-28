Almanya'da çifte vatandaşlık skandalı

Alman hükümetinin 2000 yılında çifte vatandaşlığı yasaklamasına karşın, istisnai uygulamalarla vatandaşlık yasası deliniyor.

AB’ye üye ülkeden gelen göçmenler otomatik olarak çifte vatandaş olurken, entegrasyona katkıda bulunanlar da yetkili merciler uygun görürse çifte vatandaş olabiliyor. Uygulama keyfiyete neden olduğu için tepki yaratıyor.

En son DİTİB Genel Sekreter Yardımcısı ve Dinlerarası Koordinasyon Sorumlusu Bekir Alboğa da bu yolla çifte vatandaş oldu. Mannheim Belediyesi Alboğa’nın Almanya’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin entegrasyona katkıda bulunduğuna kanaat getirerek, Türk pasaportunu iade etmesine gerek duymadı.

WDR Köln Radyosu’na konuşan Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Avukat Mehmet Kılıç, bunun Almanya’da hukuk devletinin işleyişi açısından bir skandal olduğunu söyledi.

Kılıç, "Ülkeler yüksek çıkarlarını gözeterek istisna yapabilir, ancak vatandaşlık kanunu bu kadar tartışılan bir ülkenin, bir grup göçmeni ayırıp onların içinden de bazılarını seçerek, ‘bunlar bize lazım’ deyip çifte vatandaş yapması adil değil" dedi.

2010 yılında vatandaşlığa geçişlerin %52.3’ünün çifte vatandaşlık olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Kılıç, "Çifte vatandaşlık istisna olmaktan çıktı kural haline geldi. Anlaşılan bir tek Türkleri sevmiyoruz onlara bu hakkı vermiyoruz" şeklinde konuştu.

Kılıç, Köln Radyosuna verdiği röportajda herkesin gidip entegrasyona katkıda bulunduğu gerekçesiyle çifte vatandaşlık istemesini önererek, eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle Anayasa Mahkemesi yolunun da açık olduğunu hatırlattı.

Anayasa Mahkemesi bu yönde karar verirse vatandaşlık yasasının ortadan kalkması söz konusu olabilir. Öte yandan Almanya’da genel seçim yaklaşırken muhalefet partilerinden gelen çifte vatandaşlık çağrısı da artıyor.