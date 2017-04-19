Almanya'da çifte vatandaşlık kaldırılsın talepleri artıyor

16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunda Almanya'ya yaşayan 1 milyon 400 bin seçmenin yaklaşık yüzde 63'ünün Evet oyu kullanmasının ardından Alman siyasiler arasında Türklerin Alman toplumuna uyumuna yönelik tartışmalar yeniden alevlendi. Bu kapsamda çifte vatandaşlıkla ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmesi önerileri dile getiriliyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'nun önde gelen isimleri, Türkiye'deki referandum sonrası Alman vatandaşlık hukukunun değiştirilmesine yönelik net bir tanımlamanın parti kampanya programına dahil edilmesini talep etti.

CDU Başkan Yardımcısı Thomas Strobl, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, 16 Nisan referandumunun bir sonucu olarak Almanya'daki Türkiye kökenlilerin çifte vatandaşlığında düzenlemeye gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Strobl, "Almanya’da doğanlar için çifte vatandaşlığın, nesiller boyunca taşınmasını yanlış buluyorum" dedi. CDU Başkan Yardımcısı Almanya'da doğan Türkiye kökenlilerin en azından ikinci neslinin iki ülke vatandaşlığı arasında bir karar vermesi gerektiğini savundu.

CDU'nun bir diğer başkan yardımcısı Julia Klöckner de benzer görüşler dile getirdi. Klöckner, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumundan sonra Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU'nun genel seçim programına çifte vatandaşlığa yönelik yeni bir tanımlamayı eklemesi gerektiğini belirtti.

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AFP/GA/BS