Almanya'da canlı yayında feci kaza

T24 -





Avrupa’nın en çok izlenen şov programı dün gece Düsseldorf’tan canlı yayınlanmaya başlandı. Programın başında stüdyoya davet edilen adaylardan Samuel Koch, ayaklarında sıçramaya yarayan yaylı sistem bulunan “Kanguru Ayakkabılar” bulunan Koch, kendisine tanınan süre içerisinde üzerine hızla gelen 5 otomobilin üzerinden sıçrayarak atlayabileceğini öne sürdü. Programı 30 yıldan bu yana başarıyla sunan Thomas Gottschalk ile İtalyan yardımcısı Michelle Hunziker, bunun üzerine kronometreyi çalıştırdı. İzleyicilerin nefeslerini tuttuğu iddialı atlayışlarının ilkini başarı ile tamamlayan Samuel Koch, çok iyi zamanlama ile üzerine doğru gelen ilk otomobilin üzerinden havada takla atarak atladı. İkinci atlayış denemesini yapamayınca otomobilin yanından geçen Samuel Koch, diğer haklarını kullanmak istedi. Bunun üzerine 3’üncü denemeye geçildi. Samuel Koch, zıplayarak havalanırken otomobilin üzerinde takla attı. Ancak, bu kez dengesini sağlayamayarak başının üzerine düştü.



Başında kask olmasına rağmen yere düşünce hareketsiz yatan Samuel Koch, bir anda stüdyoda buz gibi havanın esmesine neden oldu. Thomas Gottschalk ile İtalyan yardımcısı Michelle Hunziker’in ardından stüdyodaki sağlık görevlileri hızla müdahale etmeye çalıştı. Kameralar, bundan sonrasını göstermeyerek izleyicilere yöneldi.



Samuel Koch, ambulansla hastaneye kaldırılırken Thomas Gottschalk, programa ara verdiklerini, bir süre müzik yayını yapılacağını bildirdikten sonra yeniden stüdyoya bağlantı yapıldı. Thomas Gottschalk 30 yıldan bu yana her ay başarı ile düzenledikleri iddia programında çok tehlikeli bahis denemelerine rağmen ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını çok üzgün olduklarını bildirerek, programın iptal edildiğini açıkladı. Daha sonra arşivden film yayınlandı.



Ağır yaralanan Samuel Koch’un tedavisinin sürdüğü belirtildi.







