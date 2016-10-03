Almanya'da cami önüne domuz kafası bıraktılar

Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Postdam kentindeki El Faruk Camisi'nin önüne kimliği belirsiz kişilerce domuz kafası bırakıldı.

Potsdam polisince yapılan açıklamada, caminin yakınında oturan bir kadının, giriş kapısının önünde bir domuz kafası görerek polise haber verdiği ifade edildi.

Polisin olay yerinde incelemesi sonucu olayla ilgili inanca ve dini toplumlara hakaret etmekten soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Potsdam Belediye Başkanı Jann Jakobs olayı kınayarak, “Potsdam bu değil. Bu, bazı kafası karışık provokatörlerin eylemidir.” dedi.

Kentteki El Faruk Camisi'nin Brandenburg eyaletindeki tek cami olduğu belirtildi. Son haftalarda cuma namazlarında caminin dolduğu ve bazı müslümanların namazı yaya kaldırımında kıldığı kaydedildi.