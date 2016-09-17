Almanya'da cami kapısına domuz kafası astılar!

Almanya'da Essen Merkez Yeni Camisi'nin bahçe giriş kapısının her iki tarafına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından domuz kafası asıldı.

DHA’da yer alan habere göre, olay, 16 Eylül Cuma günü Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Essen kentinde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı inşaatı devam eden camide yaşandı. Dernek yönetimi olayı polise bildirdi. Polis olay yerinde incelemeler yaptı.

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği ve Essen DİTİB Merkez Camisi Derneği Yönetim Kurulu olayı kınadı. Açıklamada, “Yapılan saldırının çirkinliği ortadadır. Müslüman toplum olarak bu çirkin saldırılar bizleri endişeye sevk etmektedir. Son zamanlarda artış gösteren mabetlere yönelik saldırı ve şiddet eylemlerini, ayrıca toplumsal kargaşanın her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Saldırıların faillerinin Alman emniyet birimlerince en kısa sürede kanun önüne çıkarılacağını ümit ediyor, böylesi menfur olayların bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz. Üyelerimizi ve cemaatimizi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Ayrıca sosyal medyada provoke amaçlı eylem ve söylemlere de itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.