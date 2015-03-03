Almanya'da çalışan her 2 kadından 1'i cinsel tacize uğruyor

Cinsler arası ayrımcılığı önleme üzerine çalışan Anti Ayrımcılık Ajansı'nın (ADS) anketine göre, Almanya'da çalışan her iki kadından biri cinsel tacize maruz kalıyor.

Ankete yanıt verenlerin yüzde 92'sinin işyerinde cinsel tacizin yasak olduğundan habersiz olduğunu ortaya çıkaran araştırma sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 81'i iş yelerinde cinsel tacizi önlemesi gereken yönetmeliklerin olması gereği konusunda da herhangi bir fikre sahip değil.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, işyerlerinde cinsel taciz olaylarında mağdur olanların büyük çoğunluğu kadınlar. Ankete yanıt veren kadınların yüzde 17'si ile erkeklerin yüzde 7'si yaşadıkları olayı ''cinsel taciz'' olarak niteliyor.

Cinsel tacizlerin önemli bir kısmı email yoluyla 'yazılı' olarak yapılırken, bir kısmı da doğrudan sözlü ve 'fiziki' temasla uygulanıyor. Ankette ortaya çıkan bir başka ayrıntıya göre de, işyerinde kariyer sahibi erkeklerin konumlarını kullanarak kadın iş arkadaşlarına tacizde bulunduğu saptanıyor.

Anti Ayrımcılık Ajansı Başkanı Christine Lüders anket sonuçlarını yorumlarken, çalışanların işyerlerindeki temel hakları konusunda ne kadar az bilgi sahibi olduklarının şaşırtıcı olduğunu belirterek, karşılaştıkları manzara için, ''kabul edilemez bir durum'' nitelemesinde bulundu.