T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da çalışan her 2 kadından 1'i cinsel tacize uğruyor

Anti Ayrımcılık Ajansı'nın araştırmasına göre, çalışan kadınların yüzde 92'si cinsel tacizin yasak olduğunu bilmiyor

03 Mart 2015 20:53

Cinsler arası ayrımcılığı önleme üzerine çalışan Anti Ayrımcılık Ajansı'nın (ADS) anketine göre, Almanya'da çalışan her iki kadından biri cinsel tacize maruz kalıyor.

Ankete yanıt verenlerin yüzde 92'sinin işyerinde cinsel tacizin yasak olduğundan habersiz olduğunu ortaya çıkaran araştırma sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 81'i iş yelerinde cinsel tacizi önlemesi gereken yönetmeliklerin olması gereği konusunda da herhangi bir fikre sahip değil.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, işyerlerinde cinsel taciz olaylarında mağdur olanların büyük çoğunluğu kadınlar. Ankete yanıt veren kadınların yüzde 17'si ile erkeklerin yüzde 7'si yaşadıkları olayı ''cinsel taciz'' olarak niteliyor. 

Cinsel tacizlerin önemli bir kısmı email yoluyla 'yazılı' olarak yapılırken, bir kısmı da doğrudan sözlü ve 'fiziki' temasla uygulanıyor. Ankette ortaya çıkan bir başka ayrıntıya göre de, işyerinde kariyer sahibi erkeklerin konumlarını kullanarak kadın iş arkadaşlarına tacizde bulunduğu saptanıyor.

Anti Ayrımcılık Ajansı Başkanı Christine Lüders anket sonuçlarını yorumlarken, çalışanların işyerlerindeki temel hakları konusunda ne kadar az bilgi sahibi olduklarının şaşırtıcı olduğunu belirterek, karşılaştıkları manzara için,  ''kabul edilemez bir durum'' nitelemesinde bulundu.

 

 

ETİKETLER

tacizalmanyasuçyasakceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24