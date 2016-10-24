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Dünya
BBC Türkçe

Almanya'da çağrı: Kilise duvarına işemeyin

Ulm kentinde yetkililer, yapısal zarar gördüğü gerekçesiyle şehrin ünlü kilisesinin duvarlarına işenmemesi çağrısı yaptı

24 Ekim 2016 20:10

Almanya'nın Ulm kentinde yetkililer, yapısal zarar gördüğü gerekçesiyle şehrin ünlü kilisesinin duvarlarına işenmemesi çağrısı yaptı.

Suedwest Presse gazetesinin haberine göre, dünyanın en uzun kulesine sahip kilisenin taş temeli ,idrardaki tuz ve asitler nedeniyle bozulmaya başladı.

Ulm Belediyesi, kilise duvarına işerken yakalananlara verilen cezayı iki katına çıkartıp 100 euroya yükseltti ancak cezanın arttırılması da, sorunu çözmedi.

Kilisenin korunmasından sorumlu yetkili Michael Hilbert, "Bir buçuk yıldır binaya bakıyorum ve bir kez daha idrar ve kusmukla kaplı" dedi.

"Çiş polisi" olmadığını söyleyen Hilbert bunun bir "asayiş sorunu" olduğunu vurguladı.

Kulesi 161,3 metre uzunluğunda olan kilise, büyüklüğünden dolayı sıklıkla "katedral" olarak adlandırılıyor.

Kilisenin yanındaki arazi, sık sık konserler için kullanılıyor.

Michael Hilbert, bu nedenle organizatörlerin bedava tuvalet hizmeti vermesi gerektiğini söyledi.

Ulm Belediyesi Sözcüsü ise bölgedeki polis devriyelerinin arttırıldığını ve son dönemde kimsenin kilisenin duvarına işerken yakalanmadığını belirtti.

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