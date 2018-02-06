T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da “Büyük Koalisyon” için karar günü

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Şubat  (DHA) –  Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında süren ve dün bir günlüğüne daha uzatılan koalisyon görüşmelerinde sona gelindi

06 Şubat 2018 21:42

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Şubat  (DHA) –  Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında süren ve dün bir günlüğüne daha uzatılan koalisyon görüşmelerinde sona gelindi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve SPD Başkanı Martin Schultz\'un iki gün uzatılan koalisyon görüşmelerinin ardından bugün hükümet kurup kurmayacaklarını açıklamaları bekleniyor. 
Alman gazete Zeit’ın haberine göre “Büyük Koalisyon” ya da “GroKo” olarak da anılan ve iki gün uzatılan koalisyon görüşmeleri bugün sonuçlanacak. Zeit\'ın haberine göre, SPD Başkanı Martin Schulz, bugün bir karara varacaklarını belirterek “Bugün nihai bir karara varabileceğimizi söylemek için yeterli sebebim var” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıDHAAlmanyada Hristiyan Birlik CDUSDUSosyal Demokrat Parti SPDAlmanya Başbakanı Angela MerkelSPD Başkanı Martin SchultzZeitınKoalisyon”ZeitSPD Başkanı Martin Schulz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24