Almanya'da “Büyük Koalisyon” için karar günü

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Şubat (DHA) – Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında süren ve dün bir günlüğüne daha uzatılan koalisyon görüşmelerinde sona gelindi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve SPD Başkanı Martin Schultz\'un iki gün uzatılan koalisyon görüşmelerinin ardından bugün hükümet kurup kurmayacaklarını açıklamaları bekleniyor.

Alman gazete Zeit’ın haberine göre “Büyük Koalisyon” ya da “GroKo” olarak da anılan ve iki gün uzatılan koalisyon görüşmeleri bugün sonuçlanacak. Zeit\'ın haberine göre, SPD Başkanı Martin Schulz, bugün bir karara varacaklarını belirterek “Bugün nihai bir karara varabileceğimizi söylemek için yeterli sebebim var” diye konuştu.