Almanya’da birleşme kutlamalarına protesto gölgesi

Almanya'nın yeniden birleşmesinin yıldönümü vesilesiyle Dresden kentinde düzenlenen törenlere protesto gösterileri gölge düşürdü. İlk törenin yapıldığı Ulaştırma Müzesi'nin önünde toplanan yüzlerce gösterici, davetli politikacıları protesto etti. Çoğunluğunu yabancı ve İslam karşıtı Pegida hareketi üyelerinin oluşturduğu göstericilerin "vatan haini,” "defolun,” "Merkel gitmeli” şeklindeki sloganlarına düdük sesleri eşlik etti. Protesto gösterilerine Pegida hareketinin kurucularından Lutz Bachmann'ın da katıldığı dikkati çekti. Törene katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve Alman Meclis Başkanı Norbert Lammert de bulunuyor.

Ulaştırma Müzesi'nin önündeki törenin ardından ekümenik ayinin yapıldığı Dresden Kadınlar Kilisesi'nin önünde de protestolar devam etti. Polis tarafından giriş ve çıkışa kapatılan kilise ve çevresinin önünde yüzlerce kişi toplandı.

Merkel'den 'karşılıklı saygı' vurgusu

Almanya'nın birleşmesi için düzenlenen törenlere Dresden'ın ünlü opera binası Semperoper'de devam edildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, buraki tören öncesinde yaptığı açıklamada siyasi tartışmalarda karşılıklı saygı çağrısında bulundu. Almanya'nın birleşmesinin üzerinden geçen 26 yılda yeni sorunların ortaya çıktığına dikkat çeken Merkel "Ben şahsen bu sorunların birlikte, karşılıklı saygı içinde ve farklı siyasi görüşleri kabul ederek çözülmesini diliyorum” dedi.

Törene ev sahipliği yapan Saksonya eyaletinin Başbakanı Stanislaw Tillich ise yaptığı konuşmada protestoları sert bir dille eleştirdi. Tillich demokrasi, din özgürlüğü ve çoğulculuğun savunulması gerektiğini vurgulayarak, "Sözcüklerin nefret ve şiddetin fitilini ateşleyebileceğini utanç verici bir şekilde yaşıyoruz” dedi. Aynı zamanda Eyalet Temsilcileri Meclisi (Bundesrat) Başkanlığını yürüten Tillich, bunun "insana saygı ve yurtseverlikten uzak” bir tutum olduğunu söyledi.

Alman Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert de Semperoper'de yaptığı konuşmada, siyasi ve toplumsal tartışmalarda, "uygarlığın asgari taleplerinin” yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Lammert, saygı, hoşgörü, hukuk devleti ile ifade ve din özgürlüğüne saygının bu taleplerden olduğunu belirtti.

Yoğun güvenlik önlemleri

Dresden'de cumartesi günü başlayan ve bu akşam sona erecek kutlamalar yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. Kentte 2 bin 600 polis, güvenliği sağlamak için görev yapıyor. Kutlamalarda birkaç gün önce Marien Köprüsü'nün altında patlayıcı süsü verilmiş bir paket bulunmuş, ayrıca bir cami ve bir kongre merkezine saldırı düzenlenmişti. Cumartesi gecesi de kentte üç polis aracı kundaklanmıştı.

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dpa/epd, JD/BK