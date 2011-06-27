-ALMANYA'DA BİR TÜRK'E AİT KAFE KUNDAKLANDI: 16 YARALI ELMSHORN (A.A) - 27.06.2011 - Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Elmshorn kentinde bir Türk'e ait kafenin kundaklanması sonucu 16 kişi yaralandı. "Alman-Türk Kültür Evi" adını taşıyan, Ağrılı Bülent Çelik'e ait kafenin kundaklanmasıyla ilgili bir Alman zanlı yakalandı. İtzehoe polisi sözcüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç katlı binanın en alt katında bulunan Türk kafesinin tümüyle yandığını, Alman zanlının benzin dökerek binayı içindekilerle birlikte yakmaya çalıştığını belirtti. Sözcü, saldırganın olay sırasında alkollü olduğunun belirlendiğini de ifade etti. Tutuklanması için mahkemeye sevk edilen 41 yaşındaki zanlının, kundaklama olayını ırkçı nedenlerden dolayı yaptığının tahmin edilmediğini kaydeden sözcü, zanlının daha önce çok gürültü olduğu gerekçesiyle polise şikayette bulunduğunu bildirdi. Kafenin sahibi Çelik ise AA muhabirine, olayın yabancı düşmanlığından kaynaklandığını savunarak, "Bugüne kadar hiç kimseyle sorunum ya da tartışmam olmadı. Dün gece saat 20.45 sularında Alman saldırgan arka kapıda, beraberinde getirdiği bidonu boşaltmaya başladı. Ben önce su zannettim. Ancak sonra benzin olduğunu anladım. İçeride yaklaşık 25 kişi vardı. Kendisine müdahale etmek isteyince bu kez benzini üzerime dökerek beni yakmaya çalıştı. Elindeki çakmağa arkadaşlarım müdahale etmeseydi, ben de ateşle birlikte yanacaktım. Yine de benzin tutuştu, içeride bulunan herkes, alevler içinde kendisini ön kapıdan dışarı attı" dedi. Saldırganın yan binada oturduğunu öğrendiğini ve bu kişinin daha önce de kafe sakinlerine bıçaklı saldırıda bulunduğunu kaydeden Çelik, "Polis yetkilileri olayın gürültüden kaynaklandığını belirtiyor. Oysa bu konuda herhangi bir şikayet bana gelmedi. Bu kafe 17 yıldan beri var. Eğer gürültüden kaynaklansaydı bugüne kadar işletilemezdi. Tüm bina şu an yanmış durumda. Alman saldırgan olaydan sonra dükkanın arka kapısından kaçmaya çalıştı. O sırada üzerinde yaklaşık 50 santimetre büyüklüğünde balta ve bir bıçak gördük. Saldırganın 'Hepinizi yakacağım' diyerek benzini dökmesi yabancı düşmanlığından başka nedir ki?" diye konuştu. Olay sırasında kafede bulunanlardan Doğan Köylü de müdahale sırasında yaralandığını belirterek, kapıdan kaçmaya çalışan Alman saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra polisi aradıklarını ve itfaiyeye haber verdiklerini anlattı. Elmshorn Göçmenler Biliği Kadın Kolları Başkanı Gülay Akkaya, olayın yaşandığı sokağa çok yakın bir yerde oturduğunu ve dumanın yükselmesiyle birlikte hemen olayın meydana geldiği yere koştuğunu ifade etti.