T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da bir ilk: Soykırım kürsüsü

Yahudi Soykırımı’ndan 70 yıl sonra ilk kez bir Alman üniversitesinde soykırım araştırmaları kürsüsü açılıyor.

27 Temmuz 2015 15:50


Frankfurt Goethe Üniversitesi Almanya'da ilk soykırım araştırmaları kürsüsü için bütçe ayırdı. Yeni öğretim birimi, Nazi rejimi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında 6 milyon Yahudinin ve diğer toplulukların öldürüldüğü soykırımı ve sonuçlarını araştıracak.

Soykırım kürsüsüne hangi profesörün başkanlık edeceği henüz netlik kazanmadı. Frankfurt Goethe Üniversitesi Sözcüsü Olaf Kaltenborn Deutsche Welle'ye verdiği demeçte tanınmış bir şahsiyetin seçileceğini belirterek “Konuyu insanlara taşımak istiyoruz” dedi.

Araştırma kürsüsüne seçilecek profesör, Fritz Bauer Enstitüsü'ne de başkanlık edecek. Fritz Bauer Enstitüsü Goethe Üniversitesi kampüsünde yer alıyor. Enstitü kendisini “Nasyonal Sosyalizmin kitlesel suçlarının tarihi konusunda bağımsız araştırma, dokümantasyon ve eğitim kurumu” olarak tanımlıyor.

Hessen eyaleti Sanat ve Bilim Bakanı Boris Rhein konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni kürsünün soykırımın sona ermesinden 70 yıl sonra gecikmiş bir adım olduğunu belirtti. Rhein “Faillerin ülkesinde unutma söz konusu olamaz” diye konuştu.

ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde soykırım ve Yahudi Soykırımı konusunda lisans ve yüksek lisans programları bulunuyor. 2002'den beri Amsterdam'da soykırım araştırmaları eğitimi veren tarihçi Johannes Houwink ten Cate, Frankfurt Üniversitesi'ndeki yeni kürsüyü geç kalmış olmakla birlikte “mükemmel ve inanılmaz derecede olumlu” bulduğunu ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yahudi SoykırımıAlmanGoetheAlmanyaNaziDünya SavaşıYahudininSözcüsü Olaf Kaltenborn Deutsche WelleFritz Bauer EnstitüsüBauer Enstitüsü GoetheSosyalizminSanatBilim Bakanı Boris RheinAvrupaAmsterdamJohannes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24