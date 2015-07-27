Almanya’da bir ilk: Soykırım kürsüsü



Frankfurt Goethe Üniversitesi Almanya'da ilk soykırım araştırmaları kürsüsü için bütçe ayırdı. Yeni öğretim birimi, Nazi rejimi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında 6 milyon Yahudinin ve diğer toplulukların öldürüldüğü soykırımı ve sonuçlarını araştıracak.

Soykırım kürsüsüne hangi profesörün başkanlık edeceği henüz netlik kazanmadı. Frankfurt Goethe Üniversitesi Sözcüsü Olaf Kaltenborn Deutsche Welle'ye verdiği demeçte tanınmış bir şahsiyetin seçileceğini belirterek “Konuyu insanlara taşımak istiyoruz” dedi.

Araştırma kürsüsüne seçilecek profesör, Fritz Bauer Enstitüsü'ne de başkanlık edecek. Fritz Bauer Enstitüsü Goethe Üniversitesi kampüsünde yer alıyor. Enstitü kendisini “Nasyonal Sosyalizmin kitlesel suçlarının tarihi konusunda bağımsız araştırma, dokümantasyon ve eğitim kurumu” olarak tanımlıyor.

Hessen eyaleti Sanat ve Bilim Bakanı Boris Rhein konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni kürsünün soykırımın sona ermesinden 70 yıl sonra gecikmiş bir adım olduğunu belirtti. Rhein “Faillerin ülkesinde unutma söz konusu olamaz” diye konuştu.

ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde soykırım ve Yahudi Soykırımı konusunda lisans ve yüksek lisans programları bulunuyor. 2002'den beri Amsterdam'da soykırım araştırmaları eğitimi veren tarihçi Johannes Houwink ten Cate, Frankfurt Üniversitesi'ndeki yeni kürsüyü geç kalmış olmakla birlikte “mükemmel ve inanılmaz derecede olumlu” bulduğunu ifade etti.