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BBC Türkçe

Almanya'da bir araç kalabalığın içine girdi: En az 4 kişi öldü

Almanya'nın batısında bulunan Münster kentinde bir araç kalabalığın içine girdi. Olayda biri aracın sürücüsü olmak üzere, en az dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'nın batısında bulunan Münster kentinde bir araç bir grup insanın içine girdi.

Alman DPA ajansının haberine İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayda birisi araç sürücüsü olmak üzere en az dört kişi yaşamını yitirdi.

Daha erken saatlerde AFP'ye bilgi veren Münster Emniyet Müdürlüğü'nün sözcüsü, aracının sürücüsünün silahla intihar ettiğini söyledi. Aynı sözcü, yaralı sayısının da 30 civarında olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, olayın meydana geldiği yerin etrafında kafeler bulunan ufak bir meydan olduğu görülüyor.

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı saldırı olasılığının henüz safdışı bırakılmadığını söyledi.

Alman basını, aracın bir kamyon ya da kamyonet olduğunu öne sürüyor.

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