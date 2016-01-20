Almanya'da biber gazı çılgınlığı



Ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Almanya'da yılbaşından bu yana kuru sıkı tabanca, biber gazı, ışık gücü yüksek el lambaları ve elektroşok gibi aletlerin satışlarında kayda değer artış kaydedildi. Ayrıca savunma sporlarını öğrenmek için kursa yazılanların sayıları da arttı.

Darmstadt kentindeki Psikoloji ve Tehdit Yönetimi Enstitüsü'nden Katrin Streich da bu eğilimi doğrulayarak "Kişisel güvenlik talebinde yüksek bir artış var. Bu nedenle biber gazı ve silah satışındaki artışlar anlaşılabilir" diye konuştu. Streich, kendini korumasız hisseden kişilerin biber gazı ile durumu kontrol altına almaya çalıştığına dikkat çekti.

"Başka sorunlar doğurabilir"

Ancak savunma ürünlerine yanlış hisler sonucu düşüncesizce başvuranların olabileceği uyarısında bulunan Streich, biber gazı kullanımının doğurabileceği sorunlara da işaret etti. Biber gazının sadece sınırlı bir zaman için kadının güvende hissetmesini sağlayacağını ifade eden Streich, farklı durumlar yaşanabileceğini, örneğin kadının biber gazını çantasında hemen bulamayabileceğini, yaşanan endişe ile biber gazını yanlış kullanabileceğini veya bunun kadını başka gerginliklere itebileceğini dile getirdi.

Psikolog Streich bu nedenle farklı koruma yöntemleri öneriyor. Streich, kendini güvende hissetmek isteyen kadınların savunma kurslarına ya da zor durumdan nasıl çıkalacağına ilişkin bilgilerdirme toplantılarına katılabileceğini ifade ediyor.

Savunma kurslarına başvurularda da artış var. Köln'deki bir savunma kursundan Josef Werner, yılbaşından bu yana kayıtlarda beş kat artış olduğunu söylüyor. Silaha başvurmaya şüpheyle bakan Werner, "Kadınların bunu kullanmaları için deneyime ihtiyaçları var ve ayrıca buna hazır olmaları da gerekiyor" diyor.

Piyasada 9 ila 27 euroya biber gazı bulmak mümkün. En küçük boyu ise bir ruj kadar. Almanya'da herhangi bir silah ruhsatı gerekmeden bu silahlara ulaşmak mümkün.

Ruhsat başvurularında artış

Öte yandan yılbaşından beri silah ruhsatı almak için yapılan başvurularda da artış var. Köln emniyetine yılbaşından beri 304 başvuru yapıldığı belirtiliyor. Köln'de geçen yıl toplamda silah ruhsatı başvurusu yapanların sayısı ise 408. Köln kentinde halen 4 bin 857 kişinin silah ruhsatı bulunuyor.

Siyaset ise gelişmeleri endişe ile izliyor. Yeşiller Partisi'nin temsilcisi silah yasasının sertleştirilmesini istiyor. Yeşiller, biber gazı ve kuru sıkı tabanca gibi ruhsat gerektirmeyen silahlarla ilgili düzenlemelerin gevşek olduğu görüşünde.