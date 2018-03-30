Almanya'da başörtülü siyasetçinin afişi tartışma yarattı

Almanya'da Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yerel seçimler için adayları arasında yer alan Aygül Kılıç'in başörtülü afişini sosyal medyada paylaşması ülkede tartışma yarattı.

Tartışma, liberal bir siyasi çizgiye sahip olan FDP'nin Almanya'nın Neumünster kentinde 6 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimler için yarışan adayları arasında yer alan Kılıç'ın kendi Facebook hesabı üzerinden seçim afişini paylaşması ile başladı.

Almanya'da başörtülü bir siyasetçi fikrine karşı çıkanlar genel olarak FDP'nin "baskıcı bir kıyafete" nasıl göz yumabildiğini sorgularken, Kılıç'ı destekleyenler ise FDP adayının göçmen ve Müslüman kimliğine atıfta bulunarak sesinin duyulması gerektiğini savundular.

"Eleştiriler sağ kanattan"

FDP'nin Neumünster teşkilatı konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak 50'li yaşların ortasında olan Kılıç'ın adaylığına dair sosyal medyadan gelen "sert eleştiri ve nefret içeren yorumların açık bir şekilde politikanın sağ kanadından" olduğunu belirtti.

Kılıç'a desteğini vurgulayan FDP, açıklamada "ilerici ve liberal olan insanlar, başka kültür, din ve milliyetlere tabii olanlara ne giyeceklerini tavsiye ETMEYEN veya zorla kabul ETTİRMEYEN insanlardır" denildi.

FDP açıklamasında Kılıç'ın "başarılı bir entegrasyon örneği" olduğu ifade edilirken, Kılıç'ın belediyede ve çocuk bakım merkezinde sosyal asistan olarak çalıştığı, çocuklarını okuttuktan sonra kendisinin de mezun olduğundan bahsediliyor.

AfD'li vekilden şeriat konulu paylaşım

Başörtülü aday tartışmasına katılanlar arasında sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekili Beatrix von Storch de vardı.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Von Storch, "İnanç özgürlüğü? FDP'nin adayı, haklar ile ilgili kısmında Ateistlere neredeyse hiçbir hak tanımayan ve Hristiyan ile Yahudileri ikinci sınıf vatandaş ilan eden şeriatı reddediyor mu?" diye sordu.

Partisinden aday olan Kılıç'a destek çıkan FDP milletvekili Konstantin Kuhle ise "Aygül Kilic gibi kadınların kendi siyasi görüşlerini açıklamalarına olanak sağlayan FDP gibi bir siyasi partinin parçası olduğum için gururluyum" dedi.

"Cehenneme kadar yolu var"

FDP Genel Başkan vekili Wolfgang Kubicki'nin Kılıç'a gelen sert eleştirilere tepkisi ise Kuhle'den daha ağır oldu.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Kubicki, "Başörtüsü takan veya takmayan Müslüman bir adaya hakaret edenlerin cehenneme kadar yolu var. Kendi değerlerimize ihanet etmektense oylarımızdan feragat ederiz" dedi.

Die Welt'in Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt da tartışmaya katıldı. Kılıç'ı destekleyenlere "tehditlere dayanmaları" için çağrıda bulunan Poschardt, liberallerin "önemli olanın başörtüsünün altında olanların olduğunu bildiğini" söyledi.

DW/DÇÜ,ÖA

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