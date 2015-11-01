Almanya’da basına güven

Düşünce araştırma kuruluşu Infratest'in radyo kanalı WDR 5 için yaptığı
bir ankete göre, her beş
Almandan biri medyayı “yalancı” olarak adlandırıyor.
Ankete katılanların yüzde 20'si gazete, radyo ya da televizyonları düşününce tam olarak bu ifadeyi
kullanacaklarını kaydetti. Yüzde 72'lik bir kesim ise özellikle
Pegida gösterilerinde kullanılan “yalancı
basın” (Lügenpresse) suçlamasına katılmadığını belirtti.
Ankete 750 Alman vatandaşı katıldı. Yüzde 52'lik bir kesim Alman basınındaki bilgileri güvenilir
bulurken, yüzde 42 ise inanırlık konusunda şüpheli.
Güven medya alanına göre değişiyor. En fazla güveni yüzde 77'lik bir oranla devlete ait radyo
kanalları alıyor. İkinci sırada yüzde 71 ile devlete ait televizyon kanalları geliyor. Günlük gazeteleri
güvenilir bulanların oranı ise yüzde 68. Buna karşın internetteki bilgileri sadece yüzde 31'lik bir kesim
güvenilir buluyor.