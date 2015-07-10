Almanya'da Başbakanlığa molotoflu saldırı



Polisin verdiği bilgiye göre, 48 yaşındaki şüpheli, güvenlik duvarını bir ip merdiven kullanarak aştı. Başbakanlık binasının çatısına molotof kokteyli fırlattıktan sonra olay yerinden bisikletle uzaklaşmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Olay yerinde ve şüphelinin evinde yapılan aramada "Alman Direniş Hareketi" isimli örgütün bildirileri bulundu. Saldırıda yaralanan olmazken, hasar hakkında açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı köşküne saldırı

"Alman Direniş Hareketi" isimli aşırı sağcı örgüt daha önce molotof kokteyl ve yanıcı maddelerle düzenlenen bir dizi saldırıyı üstlenmişti. Cumhurbaşkanlığı köşkü Bellevue Sarayı'na mayıs ayında molotof atılmış, olaydan sonra gözaltına alınan 50 yaşındaki bir kişi daha sonra serbest bırakılmıştı. Polis 2014 yılının ağustos ayından beri resmi kurumlara düzenlenen bu tür saldırıların sayısının böylece 9'a yükseldiğini açıkladı.

Geçen ağustos ayında Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel merkezi ve Federal Meclis tarafından kullanılan çeşitli binalar saldırıların hedefi olmuştu.