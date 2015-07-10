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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Başbakanlığa molotoflu saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de başbakanlık binasına molotof kokteyli atıldı. Olayla bağlantısı olduğu sanılan bir kişi yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada aşırı sağcı bir örgüte ait dökümanlar bulundu.

10 Temmuz 2015 12:53


Polisin verdiği bilgiye göre, 48 yaşındaki şüpheli, güvenlik duvarını bir ip merdiven kullanarak aştı. Başbakanlık binasının çatısına molotof kokteyli fırlattıktan sonra olay yerinden bisikletle uzaklaşmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Olay yerinde ve şüphelinin evinde yapılan aramada "Alman Direniş Hareketi" isimli örgütün bildirileri bulundu. Saldırıda yaralanan olmazken, hasar hakkında açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı köşküne saldırı

"Alman Direniş Hareketi" isimli aşırı sağcı örgüt daha önce molotof kokteyl ve yanıcı maddelerle düzenlenen bir dizi saldırıyı üstlenmişti. Cumhurbaşkanlığı köşkü Bellevue Sarayı'na mayıs ayında molotof atılmış, olaydan sonra gözaltına alınan 50 yaşındaki bir kişi daha sonra serbest bırakılmıştı. Polis 2014 yılının ağustos ayından beri resmi kurumlara düzenlenen bu tür saldırıların sayısının böylece 9'a yükseldiğini açıkladı.

Geçen ağustos ayında Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel merkezi ve Federal Meclis tarafından kullanılan çeşitli binalar saldırıların hedefi olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaBerlinOlayDireniş Hareketi34;Bellevue SarayıHrıstiyan Demokrat BirlikFederal MeclisDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NHBK

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