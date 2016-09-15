T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Almanya'da aşırı sağcılar sığınmacılarla çatıştı

Ülkenin doğusundaki Bautzen kentinde kadınlı erkekli bir grup 20 sığınmacıya saldırdı

15 Eylül 2016 20:32

Almanya'nın doğusundaki Bautzen kentinde, aşırı sağcılar ile sığınmacılar arasında çatışma çıktı.

Kadınlı erkekli yaklaşık 80 kişilik bir grupla çıkan çatışma sonrası, 20 sığınmacı polis kordunu eşliğinde kaldıkları yurda götürüldü.

Sığınmacılar polis tarafından koruma altına alındı.

Görgü tanıkları, çatışmaların, 32 yaşındaki bir sığınmacının yere şişe atmasıyla başladığını söyledi.

Tanıklar polise verdikleri ifadede, aşırı sağcı grubun bunun üzerine sığınmacılara saldırdığını ve onları kovaladığını belirtti.

Bautzen Belediye Başkanı Alexander Ahrens halka sükunet çağrısında bulundu ve bölgede polis devriyelerinin artırılacağını söyledi.

Ahrens, "Bautzen halkının tepkisi var. Buna zaman zaman turistle ve yerel işadamları da hedef olabiliyor. Koşullar özellikle kamu alanlarında ciddi endişe ve gerginlik hakim" dedi.

Almanya'da, İslam karşıtı Pegida hareketi, yine Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde doğmuştu.

Bautzen ise Dresden'den sadece 60 kilometre uzakta.

Kentte son dönemde aşırı sağcılar ve dört ayrı yerde yaşayan sığınmacılar arasında gerginlik artmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Şubat ayında da bir sığınmacı evi kundakladığında gittiği bölgede sözlü saldırıya maruz kalmıştı.

Son bir yıl içinde Almanya'ya 1,1 milyon göçmen ve sığınmacının gelmesi özellikle ülkenin doğusundaki eyaletlerde, İslam karşıtı AFD partisinin güçlenmesine ve yabancılara karşı şiddet olaylarında artışa neden oldu.

Alman federal polisinin verilerine göre, ülkede bu yıl sığınmacıların kaldığı yerleşim birimlerine yönelik 700 saldırı ve 57 kundaklama olayı yaşandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BautzenPegidaDresdenBelediye Başkanı Alexander AhrensBunaKoşullarAlmanyaCumhurbaşkanı Joachim GauckAFD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24