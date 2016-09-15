Almanya'da aşırı sağcılar sığınmacılarla çatıştı

Almanya'nın doğusundaki Bautzen kentinde, aşırı sağcılar ile sığınmacılar arasında çatışma çıktı.

Kadınlı erkekli yaklaşık 80 kişilik bir grupla çıkan çatışma sonrası, 20 sığınmacı polis kordunu eşliğinde kaldıkları yurda götürüldü.

Sığınmacılar polis tarafından koruma altına alındı.

Görgü tanıkları, çatışmaların, 32 yaşındaki bir sığınmacının yere şişe atmasıyla başladığını söyledi.

Tanıklar polise verdikleri ifadede, aşırı sağcı grubun bunun üzerine sığınmacılara saldırdığını ve onları kovaladığını belirtti.

Bautzen Belediye Başkanı Alexander Ahrens halka sükunet çağrısında bulundu ve bölgede polis devriyelerinin artırılacağını söyledi.

Ahrens, "Bautzen halkının tepkisi var. Buna zaman zaman turistle ve yerel işadamları da hedef olabiliyor. Koşullar özellikle kamu alanlarında ciddi endişe ve gerginlik hakim" dedi.

Almanya'da, İslam karşıtı Pegida hareketi, yine Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde doğmuştu.

Bautzen ise Dresden'den sadece 60 kilometre uzakta.

Kentte son dönemde aşırı sağcılar ve dört ayrı yerde yaşayan sığınmacılar arasında gerginlik artmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Şubat ayında da bir sığınmacı evi kundakladığında gittiği bölgede sözlü saldırıya maruz kalmıştı.

Son bir yıl içinde Almanya'ya 1,1 milyon göçmen ve sığınmacının gelmesi özellikle ülkenin doğusundaki eyaletlerde, İslam karşıtı AFD partisinin güçlenmesine ve yabancılara karşı şiddet olaylarında artışa neden oldu.

Alman federal polisinin verilerine göre, ülkede bu yıl sığınmacıların kaldığı yerleşim birimlerine yönelik 700 saldırı ve 57 kundaklama olayı yaşandı.